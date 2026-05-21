FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Mayıs 2026'da altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir takip konusu. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar etkisini artırdı. Ons altın fiyatı 4.519,39 dolar seviyesinde işlem görmekte. Türkiye'de gram altın 6.629,964 TL'den satılmakta. Çeyrek altın 10.607,94 TL, yarım altın ise 21.149,59 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını 43.660 TL'den alıcı bulurken, bilezik altın fiyatları da dikkat çekiyor. Yatırımcıların piyasa analizlerini titizlikle yapmaları gerekmekte.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 21 Mayıs 2026: Günlük Gelişmeler

21 Mayıs 2026'da altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.519,39 dolar seviyesinde belirlendi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Altın, güvenli liman arayışı ve enflasyon korkuları nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de gram altın, alışta 6.629,964 TL, satışta ise 6.630,888 TL olarak işlem görüyor. Yerel yatırımcıların altın alım satımına ilgisi artmış durumda. Türkiye'deki döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkiliyor. Bu da piyasalardaki belirsizlikle birleşince gerek yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.607,94 TL, satış fiyatı ise 10.841,50 TL. Geleneksel bir yatırım aracı olarak, çeyrek altın halk arasında sıklıkla hediye ediliyor. Bu durum, çeyrek altına olan talebi sürekli olarak artırıyor.

Yarım altın fiyatları, alışta 21.149,59 TL, satışta 21.683 TL seviyelerindedir. Yarım altın, yatırımcılar için değerli bir alternatif sunuyor. Ayrıca, düğün gibi organizasyonlarda da tercih ediliyor.

Cumhuriyet altını alışta 43.660 TL, satışta 44.320 TL olarak kaydedildi. Bu geleneksel yatırım aracı, uzun vadeli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Gremse altın alış fiyatı 106.993 TL, satış fiyatı ise 108.188 TL'dir. Ata altının alış fiyatı 44.052 TL, satış fiyatı ise 44.357 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altın, 42.431,77 TL alış ve 43.233,39 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bilezik altın fiyatları ise önemli bir yatırım kalemi olarak öne çıkmakta. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.608,53 TL, satışta 4.812,26 TL seviyesinde. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 4.595,37 TL, satışta 5.280 TL olarak işlem görmekte. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 6.008,11 TL alış ve 6.282,53 TL satış fiyatlarıyla yapılmaktadır.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.596,814 TL, satış fiyatı ise 6.597,734 TL olarak belirlenmiştir. Altın fiyatlarında görülen bu yükseliş, piyasalardaki belirsizlikle ekonomik dalgalanmaların yansıması olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların dikkatli ve kapsamlı bir piyasa analizi yapmaları önemlidir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladıTürkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladı
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.630,40
6.631,21
% -0.45
11:03
Ons Altın / TL
206.652,14
206.747,04
% -0.22
11:18
Ons Altın / USD
4.531,05
4.531,68
% -0.28
11:18
Çeyrek Altın
10.608,65
10.842,03
% -0.45
11:03
Yarım Altın
21.150,99
21.684,06
% -0.45
11:03
Ziynet Altın
42.434,59
43.235,49
% -0.45
11:03
Cumhuriyet Altını
43.660,00
44.320,00
% -0.6
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.