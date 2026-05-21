Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 21 Mayıs 2026: Günlük Gelişmeler

21 Mayıs 2026'da altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.519,39 dolar seviyesinde belirlendi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Altın, güvenli liman arayışı ve enflasyon korkuları nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de gram altın, alışta 6.629,964 TL, satışta ise 6.630,888 TL olarak işlem görüyor. Yerel yatırımcıların altın alım satımına ilgisi artmış durumda. Türkiye'deki döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkiliyor. Bu da piyasalardaki belirsizlikle birleşince gerek yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.607,94 TL, satış fiyatı ise 10.841,50 TL. Geleneksel bir yatırım aracı olarak, çeyrek altın halk arasında sıklıkla hediye ediliyor. Bu durum, çeyrek altına olan talebi sürekli olarak artırıyor.

Yarım altın fiyatları, alışta 21.149,59 TL, satışta 21.683 TL seviyelerindedir. Yarım altın, yatırımcılar için değerli bir alternatif sunuyor. Ayrıca, düğün gibi organizasyonlarda da tercih ediliyor.

Cumhuriyet altını alışta 43.660 TL, satışta 44.320 TL olarak kaydedildi. Bu geleneksel yatırım aracı, uzun vadeli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Gremse altın alış fiyatı 106.993 TL, satış fiyatı ise 108.188 TL'dir. Ata altının alış fiyatı 44.052 TL, satış fiyatı ise 44.357 TL olarak işlem görmekte. Ziynet altın, 42.431,77 TL alış ve 43.233,39 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bilezik altın fiyatları ise önemli bir yatırım kalemi olarak öne çıkmakta. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.608,53 TL, satışta 4.812,26 TL seviyesinde. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 4.595,37 TL, satışta 5.280 TL olarak işlem görmekte. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 6.008,11 TL alış ve 6.282,53 TL satış fiyatlarıyla yapılmaktadır.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.596,814 TL, satış fiyatı ise 6.597,734 TL olarak belirlenmiştir. Altın fiyatlarında görülen bu yükseliş, piyasalardaki belirsizlikle ekonomik dalgalanmaların yansıması olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların dikkatli ve kapsamlı bir piyasa analizi yapmaları önemlidir.