Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

21 Nisan 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çekiyor. Ons altın 4.778,76 Dolar, gram altın ise 6.892,78 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Altın fiyatları, 21 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekiyor. Piyasalardaki belirsizlikler, küresel ekonomik dalgalanmalar etkili. Saat 10:00 itibarıyla ons altın 4.778,76 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları da merak ediliyor. Saat 10:00'da gram altın alış fiyatı 6.891,86 TL, satış fiyatı ise 6.892,78 TL. Enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkileyebiliyor.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 11.026,97 TL, satış fiyatı ise 11.269,70 TL.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla yarım altının alış fiyatı 21.985,03 TL, satış fiyatı ise 22.539,40 TL. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.898 TL, satış fiyatı 46.592 TL seviyelerinde.

Gremse altın, Ata altın ve ziynet altın gibi diğer çeşitler de piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor. Gremse altının alış fiyatı 111.321 TL, satış fiyatı ise 113.806 TL. Ata altının alış fiyatı 45.903 TL, satış fiyatı 46.281 TL. Ziynet altın ise 44.107,89 TL alış ve 44.940,94 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte.

Bilezik fiyatlarında da artış görülüyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.758,12 TL, satış fiyatı 4.981,28 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.796,98 TL, satış fiyatı 5.525 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.251,19 TL; satış fiyatı 6.529,57 TL.

21 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları, global ekonomik belirsizlikler ve yerel piyasa dinamikleri doğrultusunda şekilleniyor. Piyasalardaki olası değişiklikler, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.905,34
6.906,18
% -0.68
10:14
Ons Altın / TL
214.717,23
214.745,72
% -0.71
10:29
Ons Altın / USD
4.782,76
4.783,32
% -0.78
10:29
Çeyrek Altın
11.048,54
11.291,60
% -0.68
10:14
Yarım Altın
22.028,68
22.584,09
% -0.68
10:14
Ziynet Altın
44.195,46
45.030,05
% -0.68
10:14
Cumhuriyet Altını
45.898,00
46.592,00
% -0.35
16:30
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

