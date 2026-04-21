Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Nisan Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 21 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekiyor. Piyasalardaki belirsizlikler, küresel ekonomik dalgalanmalar etkili. Saat 10:00 itibarıyla ons altın 4.778,76 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları da merak ediliyor. Saat 10:00'da gram altın alış fiyatı 6.891,86 TL, satış fiyatı ise 6.892,78 TL. Enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkileyebiliyor.

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 11.026,97 TL, satış fiyatı ise 11.269,70 TL.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla yarım altının alış fiyatı 21.985,03 TL, satış fiyatı ise 22.539,40 TL. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.898 TL, satış fiyatı 46.592 TL seviyelerinde.

Gremse altın, Ata altın ve ziynet altın gibi diğer çeşitler de piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor. Gremse altının alış fiyatı 111.321 TL, satış fiyatı ise 113.806 TL. Ata altının alış fiyatı 45.903 TL, satış fiyatı 46.281 TL. Ziynet altın ise 44.107,89 TL alış ve 44.940,94 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte.

Bilezik fiyatlarında da artış görülüyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.758,12 TL, satış fiyatı 4.981,28 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.796,98 TL, satış fiyatı 5.525 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.251,19 TL; satış fiyatı 6.529,57 TL.

21 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatları, global ekonomik belirsizlikler ve yerel piyasa dinamikleri doğrultusunda şekilleniyor. Piyasalardaki olası değişiklikler, yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılabilir.