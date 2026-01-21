FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ocak Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. 21 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ons altın 4.849,22 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Türkiye'deki gram altın fiyatları alışta 6.769,679 TL ile dikkat çekerken, çeyrek altın 10.831,49 TL alış fiyatıyla önemli bir karar noktası oluşturuyor. Ekonomik koşullar ve piyasa dalgalanmaları, altın yatırımcıları için fırsatlar ve riskler sunuyor. Güncel fiyatları takip etmek, stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ocak Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir göstergedir. 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla güncel altın fiyatları piyasada dikkat çeken rakamlar ortaya çıkardı. Özellikle ons altın fiyatı 4.849,22 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel altın piyasasında önemli bir etki yaratıyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.769,679 TL ve satışta 6.770,5 TL olarak belirlendi. Bu yükseklik, altın yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Türkiye’deki enflasyonist baskılar, gram altındaki hareketliliği artırıyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.831,49 TL, satışta ise 11.069,77 TL’den işlem görmekte. Bu fiyatlar, çeyrek altın yatırımcıları için önemli bir karar noktası oluşturuyor. Ayrıca, yarım altın fiyatları alışta 21.595,28 TL, satışta ise 22.139,54 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.291 TL, satış fiyatı ise 44.944 TL seviyesinde bulunuyor. Gremse altın fiyatları alışta 110.699 TL, satışta ise 112.008 TL’ye yükselmiş durumda. Büyük miktarlarda yatırım yapmayı düşünenler, bu fiyatları dikkate almalıdır.

Ata altın fiyatları 45.612 TL alış, 45.937 TL satış olarak işlem görüyor. Ziynet altın fiyatları ise alışta 43.325,95 TL, satışta 44.143,66 TL düzeyinde dikkat çekiyor. Bilezik fiyatları ise 14 ayar bilezik gramı alışta 3.766,63 TL, satışta 4.964,60 TL’den işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.768,24 TL, satışta 5.315 TL seviyelerindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 6.216,27 TL, satışta 6.505,18 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatları, yatırımcılar için birçok fırsat sunuyor. Ancak, dikkatli bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ekonomik koşullar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcıların güncel fiyatları ve piyasa trendlerini yakından takip etmesi önemle tavsiye ediliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası’ndan Papara kararı! Resmi Gazete'de yayınlandıMerkez Bankası’ndan Papara kararı! Resmi Gazete'de yayınlandı
'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.760,78
6.761,83
% 2.17
11:03
Ons Altın / TL
210.555,44
210.610,72
% 2.32
11:18
Ons Altın / USD
4.863,51
4.864,14
% 2.26
11:18
Çeyrek Altın
10.817,25
11.055,59
% 2.17
11:03
Yarım Altın
21.566,90
22.111,18
% 2.17
11:03
Ziynet Altın
43.269,64
44.086,03
% 2.17
11:03
Cumhuriyet Altını
44.291,00
44.944,00
% 1.51
17:01
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.