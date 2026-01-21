Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Ocak Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir göstergedir. 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla güncel altın fiyatları piyasada dikkat çeken rakamlar ortaya çıkardı. Özellikle ons altın fiyatı 4.849,22 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, küresel altın piyasasında önemli bir etki yaratıyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.769,679 TL ve satışta 6.770,5 TL olarak belirlendi. Bu yükseklik, altın yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Türkiye’deki enflasyonist baskılar, gram altındaki hareketliliği artırıyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.831,49 TL, satışta ise 11.069,77 TL’den işlem görmekte. Bu fiyatlar, çeyrek altın yatırımcıları için önemli bir karar noktası oluşturuyor. Ayrıca, yarım altın fiyatları alışta 21.595,28 TL, satışta ise 22.139,54 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.291 TL, satış fiyatı ise 44.944 TL seviyesinde bulunuyor. Gremse altın fiyatları alışta 110.699 TL, satışta ise 112.008 TL’ye yükselmiş durumda. Büyük miktarlarda yatırım yapmayı düşünenler, bu fiyatları dikkate almalıdır.

Ata altın fiyatları 45.612 TL alış, 45.937 TL satış olarak işlem görüyor. Ziynet altın fiyatları ise alışta 43.325,95 TL, satışta 44.143,66 TL düzeyinde dikkat çekiyor. Bilezik fiyatları ise 14 ayar bilezik gramı alışta 3.766,63 TL, satışta 4.964,60 TL’den işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.768,24 TL, satışta 5.315 TL seviyelerindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 6.216,27 TL, satışta 6.505,18 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatları, yatırımcılar için birçok fırsat sunuyor. Ancak, dikkatli bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ekonomik koşullar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcıların güncel fiyatları ve piyasa trendlerini yakından takip etmesi önemle tavsiye ediliyor.