FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

22 Eylül 2025 tarihi, altın piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.713,65 dolar seviyelerinde. Bu değer, yatırımcılar için altının uluslararası piyasalardaki durumunu gösteriyor.

Gram altın fiyatları dikkat çekici. Alış fiyatı 4.942,188 TL, satış fiyatı 4.942,693 TL. Yerel piyasalarda altın alım satımında bu önemli bilgiler değerlendirilmeli. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkiliyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 7.907,5 TL, satışta 8.081,3 TL. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Çeyrek altın, risk yönetiminde dikkatle izlenmeli. Yarım altın fiyatları alışta 15.765,58 TL, satışta 16.162,61 TL. Likit yatırım seçenekleri, gelişmiş bir portföy için değerlendirilmeli.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 33.330 TL, satış fiyatı 33.833 TL. Geleneksel bir yatırım aracı. Uzun vadeli tasarruflar için sıkça tercih ediliyor. Gremse altın fiyatları 81.627 TL alış, 82.380 TL satış. Hediyelik olarak tercih edilen bu altın türü, kültürel bir değere de sahip.

Ata altını fiyatları, 33.629 TL alış, 33.915 TL satış seviyelerinde. Ziynet altını 31.630 TL alış, 32.226,36 TL satış fiyatlarında yer alıyor. Bu altın türleri, özel günlerde sık tercih ediliyor. Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatları yatırımcılar tarafından izleniyor. 14 ayar bilezik gramı 2.763,42 TL alış, 3.793,20 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, 3.525,27 TL alış, 4.012 TL satış fiyatında. En değerli olan 22 ayar bilezik gramı, 4.586,06 TL alış, 4.828,14 TL satış fiyatıyla yer alıyor.

Sonuç olarak, serbest 0.995 has altın fiyatı 4.917,477 TL alış ve 4.917,98 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Bu veriler, altın piyasasındaki dinamiklerin değişkenliğini gösteriyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmesi önem kazanıyor. Altın, bir yatırım aracı ve ekonomik güvence olarak önemini koruyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı: Ağustos ayı yurt dışı ÜFE belli olduTÜİK açıkladı: Ağustos ayı yurt dışı ÜFE belli oldu
Tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandıTarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.934,64
4.935,19
% 0.65
10:22
Ons Altın / TL
153.660,65
153.686,28
% 0.78
10:37
Ons Altın / USD
3.714,47
3.714,86
% 0.79
10:37
Çeyrek Altın
7.895,43
8.069,03
% 0.65
10:22
Yarım Altın
15.742,66
16.139,37
% 0.66
10:22
Ziynet Altın
31.581,72
32.177,43
% 0.65
10:22
Cumhuriyet Altını
33.330,00
33.833,00
% 0.57
13:01
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.