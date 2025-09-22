Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

22 Eylül 2025 tarihi, altın piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.713,65 dolar seviyelerinde. Bu değer, yatırımcılar için altının uluslararası piyasalardaki durumunu gösteriyor.

Gram altın fiyatları dikkat çekici. Alış fiyatı 4.942,188 TL, satış fiyatı 4.942,693 TL. Yerel piyasalarda altın alım satımında bu önemli bilgiler değerlendirilmeli. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gram altın fiyatlarını etkiliyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 7.907,5 TL, satışta 8.081,3 TL. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Çeyrek altın, risk yönetiminde dikkatle izlenmeli. Yarım altın fiyatları alışta 15.765,58 TL, satışta 16.162,61 TL. Likit yatırım seçenekleri, gelişmiş bir portföy için değerlendirilmeli.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 33.330 TL, satış fiyatı 33.833 TL. Geleneksel bir yatırım aracı. Uzun vadeli tasarruflar için sıkça tercih ediliyor. Gremse altın fiyatları 81.627 TL alış, 82.380 TL satış. Hediyelik olarak tercih edilen bu altın türü, kültürel bir değere de sahip.

Ata altını fiyatları, 33.629 TL alış, 33.915 TL satış seviyelerinde. Ziynet altını 31.630 TL alış, 32.226,36 TL satış fiyatlarında yer alıyor. Bu altın türleri, özel günlerde sık tercih ediliyor. Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatları yatırımcılar tarafından izleniyor. 14 ayar bilezik gramı 2.763,42 TL alış, 3.793,20 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı, 3.525,27 TL alış, 4.012 TL satış fiyatında. En değerli olan 22 ayar bilezik gramı, 4.586,06 TL alış, 4.828,14 TL satış fiyatıyla yer alıyor.

Sonuç olarak, serbest 0.995 has altın fiyatı 4.917,477 TL alış ve 4.917,98 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Bu veriler, altın piyasasındaki dinamiklerin değişkenliğini gösteriyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmesi önem kazanıyor. Altın, bir yatırım aracı ve ekonomik güvence olarak önemini koruyor.