Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 22 Eylül 2026 tarihinde 6.778 TL'den işlem görmektedir. Son haftalarda görülen artışla birlikte, 7 gün önceki kapanış değeri 6.721 TL'den, bu güne 6.782 TL'ye yükselmiştir. Böylece, haftalık bazda 61 TL’lik bir artış söz konusu olup, bu da %0,91’lik bir yükseliş oranını göstermektedir. Dolar/TL kuru ise 48,82 seviyesindedir. Günün piyasa etkeni ise gram altındaki günlük geri çekilmenin yanı sıra haftalık yükseliş trendinin devam etmesidir.
100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen bir yatırımcı, 14 adet gram altın alabilir ve 5.112 TL bakiyesi kalırken; çeyrek altın alımı yapıldığında ise 9 adet çeyrek altın alınabilecek ve geriye 266 TL bakiye kalacaktır. Çeyrek altının satış fiyatı şu anda 11.082 TL'dir.
22 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.777 TL
|6.778 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.843 TL
|11.082 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.618 TL
|22.163 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.856 TL
|45.554 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.678 TL
|4.893 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.621 TL
|5.410 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.318 $
|4.319 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.766 TL
|6.773 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.826 TL
|11.073 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.584 TL
|22.146 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.856 TL
|45.554 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.679 TL, direnç seviyesi ise 6.875 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek seviyesi 4.263 dolar, direnç seviyesi 4.378 dolar seviyesindedir. Bu seviyeler, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken olarak öne çıkmaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.766 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 676.628 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.082 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.319 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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