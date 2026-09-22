Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 22 Eylül 2026 tarihinde 6.778 TL'den işlem görmektedir. Son haftalarda görülen artışla birlikte, 7 gün önceki kapanış değeri 6.721 TL'den, bu güne 6.782 TL'ye yükselmiştir. Böylece, haftalık bazda 61 TL’lik bir artış söz konusu olup, bu da %0,91’lik bir yükseliş oranını göstermektedir. Dolar/TL kuru ise 48,82 seviyesindedir. Günün piyasa etkeni ise gram altındaki günlük geri çekilmenin yanı sıra haftalık yükseliş trendinin devam etmesidir.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen bir yatırımcı, 14 adet gram altın alabilir ve 5.112 TL bakiyesi kalırken; çeyrek altın alımı yapıldığında ise 9 adet çeyrek altın alınabilecek ve geriye 266 TL bakiye kalacaktır. Çeyrek altının satış fiyatı şu anda 11.082 TL'dir.

22 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.777 TL 6.778 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.843 TL 11.082 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.618 TL 22.163 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.856 TL 45.554 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.678 TL 4.893 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.621 TL 5.410 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.318 $ 4.319 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.766 TL 6.773 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.826 TL 11.073 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.584 TL 22.146 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.856 TL 45.554 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.679 TL, direnç seviyesi ise 6.875 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek seviyesi 4.263 dolar, direnç seviyesi 4.378 dolar seviyesindedir. Bu seviyeler, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular