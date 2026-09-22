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Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 22 Eylül 2026 itibarıyla 6.778 TL'den işlem görmekte ve haftalık bazda 61 TL artışla %0,91 oranında yükseliş göstermektedir. Dolar/TL kuru ise 48,82 seviyesine gerilemiştir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 22 Eylül 2026 tarihinde 6.778 TL'den işlem görmektedir. Son haftalarda görülen artışla birlikte, 7 gün önceki kapanış değeri 6.721 TL'den, bu güne 6.782 TL'ye yükselmiştir. Böylece, haftalık bazda 61 TL’lik bir artış söz konusu olup, bu da %0,91’lik bir yükseliş oranını göstermektedir. Dolar/TL kuru ise 48,82 seviyesindedir. Günün piyasa etkeni ise gram altındaki günlük geri çekilmenin yanı sıra haftalık yükseliş trendinin devam etmesidir.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen bir yatırımcı, 14 adet gram altın alabilir ve 5.112 TL bakiyesi kalırken; çeyrek altın alımı yapıldığında ise 9 adet çeyrek altın alınabilecek ve geriye 266 TL bakiye kalacaktır. Çeyrek altının satış fiyatı şu anda 11.082 TL'dir.

Güncel Altın Fiyatları

22 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.777 TL 6.778 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.843 TL 11.082 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.618 TL 22.163 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.856 TL 45.554 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.678 TL 4.893 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.621 TL 5.410 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.318 $ 4.319 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.766 TL 6.773 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.826 TL 11.073 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.584 TL 22.146 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.856 TL 45.554 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.679 TL, direnç seviyesi ise 6.875 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek seviyesi 4.263 dolar, direnç seviyesi 4.378 dolar seviyesindedir. Bu seviyeler, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.766 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 676.628 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.082 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.319 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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