COP31 Başkanı Kurum açıkladı! BM’de yeni eylem gündemi

COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'de COP31 Eylem Gündemi'nin ayrıntılarını UNFCCC'ye taraf ülkelerin temsilcileriyle paylaştı.
Kurum, "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" ilkeleri üzerine konumlandırılan COP31 Eylem Gündemi kapsamında belirlenen 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktıyı anlattı.
Eylem gündeminin temel amacına dikkat çeken Kurum, uluslararası topluma sürecin aktif ortağı olma çağrısında bulundu.
Kurum, "COP31 Eylem Gündemimizin amacı açıktır; ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
COP31 sürecinde diyalog, uzlaşı ve eylem vurgusu yapan Kurum, sözlerini şu mesajla tamamladı: "Diyalogla ilerleyelim. Uzlaşıyla güçlenelim. Eylemle sonuç alalım."
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