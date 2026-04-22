Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 22 Nisan 2026 tarihinde yatırımcılar için önemli bir konu. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.767,21 dolara ulaştı. Bu değer, global piyasalarda dikkat çekiyor. Türkiye'deki yerel altın fiyatları üzerinde de etkileri var.

Gram altın, Türkiye'de sıkça tercih edilen bir yatırım aracı. Alış fiyatı 6.885,42 TL, satış fiyatı ise 6.886,32 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın birikimlerini yönetmesine olanak tanıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, alış ve satış fiyatlarını etkilemekte.

Çeyrek altın da ilgi görüyor. Alış fiyatı 11.016,68 TL, satış fiyatı 11.259,13 TL. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte talep artabilir.

Yarım altın fiyatları, alışta 21.964,50 TL, satışta 22.518,26 TL. Bu değerler, küçük yatırımcılar için seçenekler sunuyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.688 TL, satış fiyatı ise 46.382 TL. Bu klasik yatırım aracı, geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

Gremse altın, alış fiyatı 111.419 TL, satış fiyatı ise 114.018 TL. Bu veriler, altın alım-satımında öne çıkıyor. Ata altın ise alış fiyatı 45.943 TL, satış fiyatı 46.367 TL. Ziynet altını da göz önünde bulundurursak, alış fiyatı 44.066,71 TL, satış fiyatı 44.898,80 TL. Bu tür altınlar genellikle hediye olarak tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.761,52 TL, satış fiyatı 4.989,65 TL. 18 ayar bilezikte alış fiyatı 4.794,17 TL, satış fiyatı 5.450 TL. Son olarak, 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.256,73 TL, satış fiyatı 6.541,80 TL.

Altın fiyatları, farklı formlarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırım kararlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor.