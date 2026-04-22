Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Nisan Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 22 Nisan 2026 tarihinde yatırımcılar için önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Ons altın 4.767,21 dolara ulaşırken, Türkiye'deki gram altın alış fiyatı 6.885,42 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi alternatifler de yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ekonomik dalgalanmalar, bu değerli metalin fiyatlarını etkilerken, yatırım kararlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Altın fiyatları, 22 Nisan 2026 tarihinde yatırımcılar için önemli bir konu. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.767,21 dolara ulaştı. Bu değer, global piyasalarda dikkat çekiyor. Türkiye'deki yerel altın fiyatları üzerinde de etkileri var.

Gram altın, Türkiye'de sıkça tercih edilen bir yatırım aracı. Alış fiyatı 6.885,42 TL, satış fiyatı ise 6.886,32 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın birikimlerini yönetmesine olanak tanıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, alış ve satış fiyatlarını etkilemekte.

Çeyrek altın da ilgi görüyor. Alış fiyatı 11.016,68 TL, satış fiyatı 11.259,13 TL. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte talep artabilir.

Yarım altın fiyatları, alışta 21.964,50 TL, satışta 22.518,26 TL. Bu değerler, küçük yatırımcılar için seçenekler sunuyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.688 TL, satış fiyatı ise 46.382 TL. Bu klasik yatırım aracı, geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

Gremse altın, alış fiyatı 111.419 TL, satış fiyatı ise 114.018 TL. Bu veriler, altın alım-satımında öne çıkıyor. Ata altın ise alış fiyatı 45.943 TL, satış fiyatı 46.367 TL. Ziynet altını da göz önünde bulundurursak, alış fiyatı 44.066,71 TL, satış fiyatı 44.898,80 TL. Bu tür altınlar genellikle hediye olarak tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.761,52 TL, satış fiyatı 4.989,65 TL. 18 ayar bilezikte alış fiyatı 4.794,17 TL, satış fiyatı 5.450 TL. Son olarak, 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.256,73 TL, satış fiyatı 6.541,80 TL.

Altın fiyatları, farklı formlarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırım kararlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.883,45
6.884,36
% 1.08
10:28
Ons Altın / TL
213.945,68
214.026,41
% 1.02
10:43
Ons Altın / USD
4.763,10
4.763,69
% 0.92
10:43
Çeyrek Altın
11.013,52
11.255,93
% 1.08
10:28
Yarım Altın
21.958,21
22.511,86
% 1.08
10:28
Ziynet Altın
44.054,08
44.886,03
% 1.08
10:28
Cumhuriyet Altını
45.688,00
46.382,00
% -0.45
17:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

