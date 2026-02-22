Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Şubat Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarının seyri, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. 22 Şubat 2026 tarihi itibarıyla veriler belli oldu. Saat 10.00'da uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 5.097,13 dolar seviyesinde işlem görmekte. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri altın talebini şekillendiriyor.

Yerli piyasalarda gram altın fiyatları netleşti. Alış fiyatı 7.182,08 TL, satış fiyatı ise 7.183,04 TL olarak belirlendi. Gram altın, özellikle küçük yatırımcılar arasında en çok tercih edilen türlerden biridir. Piyasalardaki dalgalanmalar, gram altındaki fiyat artışını şekillendiriyor.

Çeyrek altın, 11.491,33 TL alış ve 11.744,27 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Yarım altın alım fiyatı 22.910,84 TL, satış fiyatı ise 23.488,54 TL olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet altını ise alışta 49.232 TL, satışta ise 49.976 TL'den işlem görmekte. Bu veriler, yatırımcıların uzun vadeli stratejiler oluşturmasında önemli unsurları içeriyor.

Gremse altın fiyatları da belli oldu. Alış fiyatı 119.768 TL, satış fiyatı 121.176 TL olarak belirlenmiş. Ata altının alış fiyatı 49.364 TL, satış fiyatı ise 49.808 TL'dir. Ziynet altın fiyatları 45.965,32 TL alış ve 46.833,42 TL satış fiyatı ile kaydedilmiştir. Bu altın türleri, özel günlerde sıkça tercih edilmektedir.

Bilezik piyasasında da güncel fiyatlar verildi. 14 ayar bilezik gram fiyatı 4.050,12 TL alış ve 5.330,18 TL satış olarak belirlendi. 18 ayar bilezik gram fiyatları ise 5.176,17 TL alış, 5.845 TL satış seviyesindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.725,69 TL alış ve 7.039,50 TL satış olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, el işçiliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 saflıktaki has altının alış fiyatı 7.146,172 TL, satış fiyatı 7.147,125 TL olarak kaydedildi. Tüm bu veriler, altın yatırımında önemli bir rol oynuyor. Dalgalı piyasalarda güvenli liman arayışındaki yatırımcıların tercihlerini şekillendiriyor. Yatırımcıların piyasayı takip ederek stratejilerini belirlemesi gerekebilir.