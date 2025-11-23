FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Kasım Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası, 23 Kasım 2025 tarihli verilerle dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 4.069,03 Dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi çeşitli seçenekler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmakta. Serbest has altın fiyatları, bilezik fiyatları ile birlikte yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu durum, altının değer saklama aracı olma niteliğini koruduğunu gösteriyor.

Altın Piyasası Üzerine Güncel Veriler

Altın piyasası, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için ilgi çekici bir konudur. 23 Kasım 2025’teki veriler, altın fiyatlarının seyri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.069,03 Dolar seviyesindeydi. Ons altın, global piyasalarda önemli bir referans noktasını temsil etmektedir. Bu durum, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını doğrudan etkilemektedir.

Türkiye piyasasında gram altın fiyatları dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 5.551,326 TL, satış fiyatı 5.552,104 TL olarak belirlenmiştir. Küçük ölçekli yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için gram altın, ulaşılabilir bir yatırım aracı olarak ön plandadır. Gram altının fiyatı, uluslararası ons fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Çeyrek altın fiyatları güncel verilere göre, alış 8.882,12 TL, satış 9.077,69 TL seviyesindedir. Türkiye'de çeyrek altın, özellikle düğün ve özel günler için tercih edilmektedir. Yarım altının alış fiyatı 17.708,73 TL, satış fiyatı ise 18.155,38 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir değer taşımaktadır.

Cumhuriyet altını fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 38.184 TL, satış fiyatı ise 38.761 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın fiyatları, alış 93.096 TL, satış 93.829 TL olarak kaydedilmiştir. Ata altın fiyatları ise, alış 38.383 TL, satış 38.588 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, altın yatırımını tercih edenlere farklı seçenekler sunmaktadır.

Ziynet altını, hem yatırım hem de hediyelik olarak önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. 23 Kasım itibarıyla alış fiyatı 35.528,49 TL, satış fiyatı ise 36.199,72 TL olarak belirlenmiştir. Bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı için alış 3.160,11 TL, satış 4.251,16 TL olarak kaydedilmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise, alış 4.023,65 TL, satış 4.650 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı fiyatları, alış 5.230,68 TL, satış 5.462,46 TL seviyelerindedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları ise alış 5.523,569 TL, satış 5.524,343 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu veriler, 23 Kasım 2025 itibarıyla altın piyasasının seyrini göstermektedir. Bu bilgiler, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir rehber işlevi görmektedir. Altın, geçmişten günümüze değer saklama aracı olma özelliğini sürdürmektedir. Yatırımcılar açısından her zaman dikkat edilmesi gereken bir varlık olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.551,33
5.552,10
% -0.04
23:59
Ons Altın / TL
172.635,44
172.719,85
% -0.04
23:59
Ons Altın / USD
4.068,75
4.069,32
% -0.2
23:59
Çeyrek Altın
8.882,12
9.077,69
% -0.04
23:59
Yarım Altın
17.708,73
18.155,38
% -0.04
23:59
Ziynet Altın
35.528,49
36.199,72
% -0.04
23:59
Cumhuriyet Altını
38.184,00
38.761,00
% 0.1
13:04
