Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

23 Mart 2026 tarihli altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermektedir. Ons altın fiyatı 4.212,05 Dolar seviyesindeyken, gram altın Türkiye'de 6.019,96 TL'den işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi diğer altın türleri de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu fiyatlar, yerel arz ve talep dengesinin etkisini yansıtıyor. Yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

Cansu Çamcı

23 Mart 2026 tarihli altın fiyatları dalgalanma gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.212,05 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor. Doların değer kaybı, altına olan ilgiyi artırabilir.

Gram altın fiyatları, Türkiye’de yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 6.019,963 TL, satış fiyatı ise 6.021,074 TL olarak kaydedildi. Bu dalgalanma, yerel piyasalardaki arz ve talep dengesi ile ilişkili. Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyrini dikkatle izliyor.

Diğer altın türleri için alış fiyatları şu şekildedir. Ons altın alış fiyatı 187.209,88 TL, satış fiyatı 187.308,24 TL. Çeyrek altın alış fiyatı 9.631,94 TL, satış fiyatı 9.844,46 TL. Yarım altın alış fiyatı 19.203,68 TL, satış fiyatı ise 19.688,91 TL. Cumhuriyet altını, alış fiyatıyla 46.391 TL, satış fiyatıyla 47.091 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Gremse altın fiyatları alışta 102.051 TL, satışta ise 107.139 TL olarak kaydedildi. Ata altın fiyatları ise alışta 42.080 TL, satışta 44.104 TL'dir. Ziynet altını, alış fiyatıyla 38.527,76 TL, satış fiyatıyla 39.257,40 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu altın türleri, genellikle özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları, yatırımcılar ve tüketiciler açısından önemli bir gösterge oluşturuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.437,68 TL, satışta 4.770,43 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.398,17 TL, satışta 5.420 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.730,48 TL, satışta 6.221,40 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, bilezik alım ve satım süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatıyla 5.989,863 TL, satış fiyatıyla 5.990,969 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın piyasasının genel seyrini yansıtan önemli bir göstergedir. 23 Mart 2026 tarihli altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Yatırımcıların stratejik kararlar almaları, bu dönemde büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
23 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları23 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mart 2026 Pazartesi BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mart 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.888,15
5.891,07
% -8.05
10:24
Ons Altın / TL
185.687,90
185.744,21
% -6.79
10:39
Ons Altın / USD
4.188,83
4.189,93
% -6.86
10:39
Çeyrek Altın
9.421,03
9.631,89
% -8.05
10:24
Yarım Altın
18.783,18
19.263,79
% -8.05
10:24
Ziynet Altın
39.908,15
40.662,66
% -2.66
07:45
Cumhuriyet Altını
46.391,00
47.091,00
% -2.47
13:14
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

