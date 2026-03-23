Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Mart Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

23 Mart 2026 tarihli altın fiyatları dalgalanma gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.212,05 Dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, uluslararası piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor. Doların değer kaybı, altına olan ilgiyi artırabilir.

Gram altın fiyatları, Türkiye’de yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 6.019,963 TL, satış fiyatı ise 6.021,074 TL olarak kaydedildi. Bu dalgalanma, yerel piyasalardaki arz ve talep dengesi ile ilişkili. Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyrini dikkatle izliyor.

Diğer altın türleri için alış fiyatları şu şekildedir. Ons altın alış fiyatı 187.209,88 TL, satış fiyatı 187.308,24 TL. Çeyrek altın alış fiyatı 9.631,94 TL, satış fiyatı 9.844,46 TL. Yarım altın alış fiyatı 19.203,68 TL, satış fiyatı ise 19.688,91 TL. Cumhuriyet altını, alış fiyatıyla 46.391 TL, satış fiyatıyla 47.091 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Gremse altın fiyatları alışta 102.051 TL, satışta ise 107.139 TL olarak kaydedildi. Ata altın fiyatları ise alışta 42.080 TL, satışta 44.104 TL'dir. Ziynet altını, alış fiyatıyla 38.527,76 TL, satış fiyatıyla 39.257,40 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu altın türleri, genellikle özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları, yatırımcılar ve tüketiciler açısından önemli bir gösterge oluşturuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.437,68 TL, satışta 4.770,43 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.398,17 TL, satışta 5.420 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.730,48 TL, satışta 6.221,40 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, bilezik alım ve satım süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatıyla 5.989,863 TL, satış fiyatıyla 5.990,969 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın piyasasının genel seyrini yansıtan önemli bir göstergedir. 23 Mart 2026 tarihli altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Yatırımcıların stratejik kararlar almaları, bu dönemde büyük önem taşımaktadır.