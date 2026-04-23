Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 23 Nisan 2026 tarihi itibarıyla büyük bir önem taşımaktadır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri ile bağlantılıdır. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.714,46 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu seviye, yatırımcıların dikkatle izlediği bir noktadır.

Gram altın fiyatları, saat 10:00'da alışta 6.810,513 TL, satışta ise 6.811,25 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki talep ve arz dengesi ile doğrudan ilişkilidir.

Çeyrek altın fiyatı alışta 10.896,82 TL, satışta 11.136,39 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, hediye edilen ve yatırım amacı güden bireyler için popülerdir. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.725,54 TL, satışta 22.272,79 TL olarak işlem görmektedir. Bu değerler, yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

Cumhuriyet altını, alışta 45.600 TL, satışta 46.289 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Bu tür altın, büyük yatırımlar yapmak isteyenler için tercih edilir. Gremse altın alışta 110.350 TL, satışta 112.197 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Ata altını ise alışta 45.523 TL, satışta 45.836 TL'dir. Ziynet altın fiyatları alışta 43.587,28 TL, satışta 44.409,35 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.724,57 TL, satışta 4.944,84 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.748,52 TL, satışta 5.450 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.196,67 TL, satışta 6.476,30 TL olarak kaydedilmiştir.

Altın fiyatları, yatırımcıların piyasalardaki belirsizlikleri dikkate alarak doğru kararlar vermesinde etkili bir rol oynamaktadır.