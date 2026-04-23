Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 23 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, ons altın fiyatını 4.714,46 dolar seviyesine taşımış durumda. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi çeşitli altın türlerinin fiyatları, yerel piyasalardaki talep ve arz dengesi ile belirleniyor. Yatırımcıların bu fiyatları dikkatle izleyerek doğru kararlar alması gerektiği vurgulanıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Altın fiyatları, 23 Nisan 2026 tarihi itibarıyla büyük bir önem taşımaktadır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri ile bağlantılıdır. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.714,46 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu seviye, yatırımcıların dikkatle izlediği bir noktadır.

Gram altın fiyatları, saat 10:00'da alışta 6.810,513 TL, satışta ise 6.811,25 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki talep ve arz dengesi ile doğrudan ilişkilidir.

Çeyrek altın fiyatı alışta 10.896,82 TL, satışta 11.136,39 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, hediye edilen ve yatırım amacı güden bireyler için popülerdir. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.725,54 TL, satışta 22.272,79 TL olarak işlem görmektedir. Bu değerler, yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

Cumhuriyet altını, alışta 45.600 TL, satışta 46.289 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Bu tür altın, büyük yatırımlar yapmak isteyenler için tercih edilir. Gremse altın alışta 110.350 TL, satışta 112.197 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Ata altını ise alışta 45.523 TL, satışta 45.836 TL'dir. Ziynet altın fiyatları alışta 43.587,28 TL, satışta 44.409,35 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.724,57 TL, satışta 4.944,84 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.748,52 TL, satışta 5.450 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.196,67 TL, satışta 6.476,30 TL olarak kaydedilmiştir.

Altın fiyatları, yatırımcıların piyasalardaki belirsizlikleri dikkate alarak doğru kararlar vermesinde etkili bir rol oynamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!
Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarıÇeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.817,59
6.818,43
% -0.39
11:03
Ons Altın / TL
212.070,08
212.106,99
% -0.38
11:18
Ons Altın / USD
4.720,65
4.721,21
% -0.39
11:18
Çeyrek Altın
10.908,15
11.148,13
% -0.39
11:03
Yarım Altın
21.748,12
22.296,27
% -0.39
11:03
Ziynet Altın
43.632,59
44.456,16
% -0.39
11:03
Cumhuriyet Altını
45.600,00
46.289,00
% -0.2
17:02
En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

