Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Şubat Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

23 Şubat 2026'da saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, ekonomik verileri ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip etmekte. Altın ons fiyatı 5.143,86 dolar olarak işlem görmekte. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon endişeleri ile altın talebini artırmakta.

Gram altın fiyatları da önemli bir artış gösterdi. Alış fiyatı 7.252,622 TL, satış fiyatı ise 7.253,467 TL olarak belirlendi. Gram altın, yerli yatırımcılar için güvenli bir liman olma rolünü koruyor. Yatırımcılar, gram altının sağladığı fiyat istikrarıyla birikimlerini değerlendirme konusunda temkinli davranıyor.

Ons altın için alış fiyatı 225.515,87 TL, satış fiyatı ise 225.673,93 TL olarak kaydedildi. Döviz kurlarının ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle bu fiyatların değişmesi bekleniyor. Yatırımcılar, ons altının uluslararası piyasalardaki seyrini takip ederek stratejilerini belirliyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11.604,2 TL, satışta 11.859,42 TL olarak işlem görmekte. Bu yatırım aracı, yatırımcılar arasında uzun yıllar süren güvenilirliğini sürdürüyor. Yarım altının alış fiyatı 23.135,86 TL, satış fiyatı ise 23.718,84 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altınlarının alış fiyatı 49.232 TL, satış fiyatı 49.976 TL olarak kaydedildi.

Gremse altın, alış fiyatı 120.964 TL, satış fiyatı ise 122.457 TL ile dikkat çekiyor. Ata altının alış fiyatı 49.879 TL, satış fiyatı 50.335 TL olarak belirlendi. Geleneksel ziynet altınları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Alış fiyatları 46.416,78 TL, satış fiyatları ise 47.292,6 TL olarak tespit edildi.

Bilezik fiyatları da önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 4.091,48 TL, satışta ise 5.381,27 TL olarak işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı, 5.200,43 TL alış, 5.845 TL satış fiyatıyla satılmakta. 22 ayar bilezik gramı ise 6.792,91 TL alış ve 7.114,17 TL satış fiyatıyla karşılık buluyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıları ve ekonomi uzmanlarını alarma geçirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon ve jeopolitik riskler altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırlıyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasa gelişmelerini sürekli takip etmesi öneriliyor.