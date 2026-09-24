Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 24 Eylül 2026 tarihinde 6.720 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük bazda %0,16'lık bir gerileme yaşanırken, haftalık bazda 49 TL'lik bir artışla %0,73'lük bir yükseliş kaydedildi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle gram altında günlük sınırlı bir geri çekilmenin yaşandığına işaret ediyor. Bugün ons altın 4.277 $ seviyesinde işlem görürken, Dolar/TL kuru da 48,86 olarak belirlendi.
100.000 TL ile gram altın alımında 14 adet gram altın alınabiliyor, kalan tutar ise 5.922 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabilirken, kalan tutar 1.118 TL olarak belirleniyor.
Geçtiğimiz hafta gram altın, 7 gün önce 6.670 TL seviyesinden kapanmıştı. Son kapanış ise 6.718 TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda yaşanan 49 TL artış, yatırımcılar için olumlu bir gelişme sergiliyor.
24 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.719 TL
|6.720 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.750 TL
|10.987 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.434 TL
|21.974 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.540 TL
|45.213 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.653 TL
|4.868 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.595 TL
|5.390 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.277 $
|4.277 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.717 TL
|6.724 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.748 TL
|10.993 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.428 TL
|21.986 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.540 TL
|45.213 TL
Gram altın için 6.637 TL destek seviyesinin izlenmesi önem arz etmekte. Direnç noktası ise 6.833 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 4.234 dolar, direnç noktası ise 4.349 dolar seviyelerinde izleniyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.717 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 671.734 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.987 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.277 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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