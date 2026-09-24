Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 24 Eylül 2026 tarihinde 6.720 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük bazda %0,16'lık bir gerileme yaşanırken, haftalık bazda 49 TL'lik bir artışla %0,73'lük bir yükseliş kaydedildi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle gram altında günlük sınırlı bir geri çekilmenin yaşandığına işaret ediyor. Bugün ons altın 4.277 $ seviyesinde işlem görürken, Dolar/TL kuru da 48,86 olarak belirlendi.

100.000 TL ile gram altın alımında 14 adet gram altın alınabiliyor, kalan tutar ise 5.922 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabilirken, kalan tutar 1.118 TL olarak belirleniyor.

Geçtiğimiz hafta gram altın, 7 gün önce 6.670 TL seviyesinden kapanmıştı. Son kapanış ise 6.718 TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda yaşanan 49 TL artış, yatırımcılar için olumlu bir gelişme sergiliyor.

24 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.719 TL 6.720 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.750 TL 10.987 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.434 TL 21.974 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.540 TL 45.213 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.653 TL 4.868 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.595 TL 5.390 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.277 $ 4.277 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.717 TL 6.724 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.748 TL 10.993 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.428 TL 21.986 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.540 TL 45.213 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için 6.637 TL destek seviyesinin izlenmesi önem arz etmekte. Direnç noktası ise 6.833 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 4.234 dolar, direnç noktası ise 4.349 dolar seviyelerinde izleniyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular