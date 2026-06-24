Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Haziran Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 24 Haziran 2026: Günlük Değerlendirme

24 Haziran 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki güncel gelişmelerle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, bu dönemde altını cazip bir yatırım aracı yapıyor. Bugün ons altın fiyatları 4.086,05 dolar olarak belirlendi.

Gram altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Saat 10:00'da gram altın satış fiyatı 6.108,188 TL, alış fiyatı ise 6.107,351 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcılar üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Yılın ikinci çeyreğindeki döviz kuru dalgalanmaları ve enflasyon endişeleri bu durumu etkiliyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9.771,76 TL, satış fiyatı ise 9.986,89 TL olarak belirlendi. Yarım altın ise 19.482,45 TL alış ve 19.973,77 TL satış fiyatları ile işlem görüyor. Cumhuriyet altını önemli bir seçenek; alış fiyatı 41.220 TL, satış fiyatı ise 41.841 TL'den işlem görüyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 99.732 TL, satışta 100.932 TL olarak belirlenmiş. Ata altın alış fiyatı 41.124 TL, satış fiyatı ise 41.456 TL'dir. Ziynet altının alış fiyatı 39.087,05 TL, satış fiyatı ise 39.825,39 TL olarak kaydedildi. Bu fiyat aralıkları, yatırımcıların seçimlerini etkileyen faktörlerdir.

Bilezik fiyatları da ilgi çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.357,43 TL, satışta ise 4.522,79 TL'ye işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı, 4.286,84 TL alış ve 5.050 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 5.600,07 TL alış ve 5.859,47 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Bu veriler, altın alım-satımı yapmayı düşünen yatırımcılar için önemli bir referans oluşturuyor.

Serbest piyasa koşullarında 0.995 saflıkta has altın fiyatları, alışta 6.076,814 TL, satışta ise 6.077,647 TL olarak tespit edildi. Altın fiyatlarının yükselmesi, jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar ile merkez bankalarının politikalarıyla yakından ilişkilidir. Yatırımcılar, bu dinamikleri takip ederek stratejilerini belirlemelidir.

Bu veriler ışığında, yatırımcılar için altının önemi artmaya devam ediyor. Piyasa koşullarında dikkatli değerlendirmeler yapmak, sağlam yatırım kararları almayı mümkün kılacaktır.