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Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL'den satılıyor

Eskişehir’de dondurma geleneğine farklı bir dokunuş geldi. Tuzla servis edilen erikli dondurma, sıra dışı tadıyla yoğun ilgi görüyor.

Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL'den satılıyor

Eskişehir’de 1958 yılından bu yana dondurmacılık yapan 4 kuşaklık aile mesleğinin temsilcisi Boğaç Burak Şengöz, klasik tatların dışına çıkarak hazırladığı tuzlu dondurmalarla dikkat çekiyor. Çağla, yeşil erik ve kuzukulağı kullanılarak hazırlanan sıra dışı dondurma, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL den satılıyor 1

32 yaşındaki dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek dondurmayı tuzla servis etmeye başladı. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla hazırlanan özel dondurmalar, Eskişehir Odunpazarı Sümer Mahallesi Maral Sokak üzerindeki dükkanda satışa sunuluyor. Dondurmanın topu 70 lira, kilosu ise bin liradan alıcı buluyor.

Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL den satılıyor 2

TUZLU DONDURMA ÖN YARGILARI KIRIYOR

Sezona çağla ve kuzukulağı ile başladıklarını belirten Şengöz, çağla döneminin sona ermesinin ardından yeşil erik ve kuzukulağıyla üretime devam ettiklerini söyledi. Dondurmanın içerisine tuz koymadıklarını, servis sırasında üzerine tuz eklediklerini ifade eden Şengöz, farklı lezzetin müşterilerin ilgisini çektiğini anlattı.

Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL den satılıyor 3

Şengöz, "Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık. Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu" dedi.

Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL den satılıyor 4

ERİKLİ DONDURMA KLASİK TATLARLA YARIŞIYOR

Farklı aromaya sahip dondurmanın özellikle gençlerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Şengöz, yeşil eriğin bulunurluğunun azalmasına rağmen yaptıkları stok sayesinde ürünü sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Şengöz, erikli dondurmanın sade ve çikolatalı çeşitlerle yarışır hale geldiğini belirterek, "Topu 70 lira, kilosu bin lira. Çok tercih ediliyor. Bu sene en çok talep sade ve çikolatalı dondurma, erik onlarla yarışma kıvamına geldi" diye konuştu.

Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL den satılıyor 5

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLARAK DİKKAT ÇEKTİ

Tuz eklenerek servis edilen dondurmanın farklı bir deneyim sunduğunu vurgulayan Şengöz, ürünün külahta tercih edildiğini ve üzerine tuz ilavesiyle servis edildiğini söyledi.

Şengöz, "Türkiye'de bir ilk olan bu deneyim, büyük farklılık oluşturdu" ifadelerini kullanarak, sıra dışı lezzetin her kesimden müşterinin ilgisini çektiğini aktardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çağla erik Eskişehir tuz dondurma
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