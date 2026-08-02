FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde karpuz hasadı başladı. Kavurucu sıcak altında çalışan tarım işçilerinin yoğun mesaisi dron ile görüntülenirken, tarlalardan toplanan karpuzlar kamyonlara yüklenerek çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor. Yaklaşık 34-35 dereceyi bulan sıcaklıkta hasat yapan işçiler, tarladan toplanan karpuzları kamyonlara yükleyerek sevkiyata hazırlıyor. Hasat sezonunda yaşanan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla 1

"35 DERECE SICAKLIKTA ÇALIŞIYORUZ"

Aslen Suriye'nin Halep kentinden olan ve Tarsus'tan hasat için Yozgat'a gelen tarım işçisi Basil Al Ali, geçen yıl da aynı üreticiyle çalıştığını belirterek, "Biz normalde Tarsus'ta çalışıyoruz. Sait abiyi tanıdık. Geçen sene beraber çalıştık. Bu sene de Yozgat'ta çalışıyor. Karpuz yine güzel maşallah. Ama hava çok sıcak. 34-35 derece civarında sıcaklıkta çalışıyoruz" dedi.

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla 2

"SABAH 07.00'DE BAŞLIYORUZ"

Tarsus'tan gelen bir diğer tarım işçisi Abdul Wahab Al İbrahim Al Ali ise sabah erken saatlerde başladıkları mesainin akşama kadar sürdüğünü ifade ederek, "Sabahtan saat 07.00-07.30 gibi başlıyoruz. Akşama kadar araba yüklüyoruz. İş 1-1 buçuk ay sürüyor. Sonra tekrar Tarsus'a gideceğiz. Biz Tarsus'tan çalışmaya geldik. 1-1 buçuk ay sonra yine Tarsus'a geri döneceğiz" diye konuştu.

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla 3

"SEKİLİ'NİN KARPUZU MEŞHURDUR"

Sekili'de ikamet eden ve karpuz ticareti yapan Halat Pirinci de bölge karpuzunun lezzetiyle ön plana çıktığını belirterek, "Sekili'nin karpuzunu alıp satıyoruz. Bu çevrede Sekili'nin karpuzu meşhurdur. Yiyen kardeşlerimize afiyet olsun, şifalar olsun" ifadelerini kullandı.

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla 4

Sekili eski Belediye Başkanı Halil Bacanak ise hasat sezonunun başladığını belirterek, "Şu anda karpuz kırımı sezonu başladı. Bölgemize yakın il ve ilçelere buradan kamyonlarla sevkiyat yapıyoruz. Aroması bakımından Türkiye'nin en güzel aromasına sahip karpuzlarımız var. Çiftçilerimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla 5

"BU YIL TALEP DAHA FAZLA OLDU"

Karpuz üreticisi Sait Ayran da Sekili karpuzunun aromasıyla öne çıktığını belirterek, ürünlerin Türkiye'nin birçok noktasındaki marketlere gönderildiğini söyledi. Geçen yıl ürettikleri çekirdeksiz siyah karpuzun yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Ayran, bu yıl artan talep üzerine ekim alanını genişlettiklerini belirterek, "Geçen yıl çekirdeksiz siyah karpuzumuz yurt dışına gitti ve büyük ilgi gördü. Bu yıl talep daha fazla oldu. Biz de 80-100 dönüm daha ektik" diye konuştu.

Mesai başladı: Yurt dışına gitti, büyük ilgi gördü! Bu yıl talep daha fazla 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL'den satılıyorÖnce şaşırttı, sonra kapış kapış satıldı! Kilosu 1000 TL'den satılıyor
Türkiye ve Avrupa'da bir ilk! Rekorun adresi İstanbul olduTürkiye ve Avrupa'da bir ilk! Rekorun adresi İstanbul oldu

Anahtar Kelimeler:
karpuz Yozgat Yerköy hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.