Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

24 Ocak 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın 4.981,59 dolar, gram altın ise 6.944,715 TL olarak işlem görmekte. Çeyrek altın 11.111,54 TL, yarım altın 22.153,64 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.432 TL iken, ziynet altın fiyatı 44.446,18 TL olarak belirlendi. Dalgalı piyasa koşulları, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor.

Ezgi Sivritepe

24 Ocak 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları önemli bir değişim sürecinde ilerliyor. Bu sabah itibarıyla ons altın, 4.981,59 dolar seviyesinde işlem görmekte. Yatırımcılar, yatırım stratejilerini bu fiyatlar doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor. Gram altın fiyatları ise 6.944,715 TL alış fiyatı ve 6.945,51 TL satış fiyatı olarak kaydedildi. Gram altın, yerel yatırımcılar arasında en çok tercih edilen formdur. Bu nedenle bu fiyatların dikkatle takip edilmesi önemlidir.

Daha büyük yatırım birimleri olan çeyrek ve yarım altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Çeyrek altın alış fiyatı 11.111,54 TL, satış fiyatı ise 11.355,91 TL olarak belirlendi. Yarım altın, 22.153,64 TL alış ve 22.711,82 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Bu değerler, altın yatırımının daha küçük ve ulaşılabilir bir ölçekle yapılmak istendiğinde tercih edilen araçlar arasında çeyrek ve yarım altını öne çıkarıyor.

Cumhuriyet altını, bugün saat 10:00 itibarıyla 46.432 TL alış ve 47.126 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Geleneksel yatırım aracı olarak kabul edilen bu form, yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor. Ayrıca, gremse altın alış fiyatı 114.247 TL, satış fiyatı ise 115.493 TL olarak kayıtlara geçti. Ata altın, 47.074 TL alış ve 47.366 TL satış fiyatları ile dikkat çekiyor.

Ziynet altını da unutmamak gerekir. Bu gün itibarıyla ziynet altın alış fiyatı 44.446,18 TL, satış fiyatı 45.284,73 TL olarak belirlenmiştir. Bilezik yatırımcıları için bu fiyatlar da önemli bir etken oluşturuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.889,29 TL alış ve 5.103,53 TL satış olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.933,57 TL alış ve 5.600 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramında bu oranlar 6.415,59 TL alış ve 6.708,24 TL satış seviyelerine ulaşmıştır.

Serbest 0.995 has altın, 6.909,991 TL alış ve 6.910,782 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Bu veriler, altın piyasasında güncel durumun ne kadar dalgalı olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, bu dinamik ortamda dikkatli olmalı ve piyasalardaki hareketliliği iyi bir şekilde analiz etmelidir. Tüm bu tablolar, altın fiyatlarının genel seyrinin yükseliş eğilimi gösterdiğine işaret ediyor. Bu durum, yatırımcılara fırsatlar sunma potansiyelini taşımaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.944,72
6.945,51
% 1.57
23:59
Ons Altın / TL
215.972,89
216.091,77
% 1.59
23:59
Ons Altın / USD
4.981,31
4.981,88
% 1.32
23:59
Çeyrek Altın
11.111,54
11.355,91
% 1.57
23:59
Yarım Altın
22.153,64
22.711,82
% 1.57
23:59
Ziynet Altın
44.446,18
45.284,73
% 1.57
23:59
Cumhuriyet Altını
46.432,00
47.126,00
% 2.31
17:02
