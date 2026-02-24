Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Şubat Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için dikkat çekici seviyelerde. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.174,36 dolar olarak belirlenmiştir. Gram altın alış fiyatı 7.293,12 TL, satış fiyatı ise 7.293,99 TL seviyesindedir. Bu durum, gram altın yatırımcılarının alış ve satış işlemlerinde yüksek değerlerle karşılaşması anlamına geliyor.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçları alım-satım işlemlerinde dikkat çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 11.668,99 TL, satış fiyatı ise 11.925,68 TL'dir. Yarım altın alış fiyatı 23.265,05 TL, satış fiyatı ise 23.851,36 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 49.286 TL, satış fiyatı ise 50.034 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, gram altına göre biraz daha yüksek bir değer aralığını gösteriyor.

Gremse altın ve ata altın gibi diğer altın türlerinin fiyatları yatırımcılar için belirleyici olmaktadır. Gremse altının alış fiyatı 120.331 TL, satış fiyatı ise 121.830 TL'dir. Ata altının alış fiyatı 49.618 TL, satış fiyatı ise 50.077 TL’dir. Ayrıca, ziynet altınında alış fiyatı 46.675,97 TL, satış fiyatı ise 47.556,84 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Bilezikler özellikle takı ve yatırım aracı olarak önemlidir. 14 ayar bilezik gramı 4.069,58 TL alış, 5.356,27 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 5.187,42 TL alış, 5.845 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gramı ise 6.757,32 TL alış, 7.077,63 TL satış fiyatıyla piyasada yer almaktadır.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın fiyatları 7.256,654 TL alış, 7.257,524 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Bu veriler, altın piyasasında yaşanan hareketliliği göstermektedir. Yatırımcıların dikkate alması gereken fiyat seviyeleri mevcuttur.

Altın, güvenli bir liman olarak kabul edilmektedir. Günümüzdeki dalgalanmalar ve yüksek fiyatlar, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesine olanak tanır. Piyasalardaki değişimlere dikkat etmek yatırımcılar için önemlidir.