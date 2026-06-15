23 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM’e bu hafta mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma zengin bir seçki geliyor. Et ve süt ürünlerinden atıştırmalıklara ve içeceklere değin çeşitli ürünler öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakımda ise bambu tuvalet kağıdı, deterjan, bebek bezleri ve evcil hayvan mamasından kumuna tüm temel ihtiyaçlar yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tuvalet kağıdı Queen Bambu 40'lı 279 TL

Tuvalet kağıdı Queen Bambu 40'lı 279 TL

Kağıt havlu Queen Bambu 16'lı 189 TL

Sıvı bulaşık deterjanı Asperox Sparx 650 ml 69 TL

Kedi kumu Nicky 10 L 165 TL

Kedi püre mama Nicky 85 g 19 TL

Kedi ödül maması Felix Party Mix 45 TL

Kedi çorbası Felix 48 g 15 TL

Kedi yaş mama Bestpet 79 TL

Kısırlaştırılmış kuru kedi maması Velora 1 kg 175 TL

Diş fırçası Powerdent Shine 55 TL

Diş macunu Oral-B Perfection 50 ml 79 TL

Elektrikli oda kokusu kit Airwick 215 TL

Elektrikli oda kokusu yedek Airwick 145 TL

Oda kokusu Decosphere Airwick 235 TL

Stick up Airwick 109 TL

Toz deterjan Persil sık yıkananlar 9 kg 345 TL

Çamaşır yumuşatıcısı Bulut 5 L 135 TL

Sıvı çamaşır deterjanı Peros 4 L 229 TL

Yüzey temizlik havlusu Mr. Oxy Maxima 79 TL

Jel lavabo açıcı Hypo 560 ml 57,50 TL

Kıvamlı klasik çamaşır suyu Güldal 4 L 119 TL

Çok amaçlı temizleyici Alley 5 L 99 TL

Halı şampuanı Fakir 75 TL

Kolonya Karayel 400 ml 89 TL

Bebek bezi Jenny & Willy aylık paket 379 TL

Hijyenik ped Natural gece Kotex 139 TL

Islak havlu Uni Baby aile 3x52'li 69 TL

Body mist Prize 250 ml 99 TL

Parfümlü sprey kolonya Silver Rose 100 ml 59 TL

Duş köpüğü Dushy 200 ml 299 TL

Saç köpüğü Repute 200 ml 79 TL

Saç spreyi Repute 200 ml 79 TL

Fön suyu Repute 200 ml 89 TL

Bebek kolonyası Dalin 150 ml 85 TL

Bebek şampuanı Dalin 900 ml 169 TL

Kolay tarama Dalin 200 ml 149 TL

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Karışık yumuşak şeker Haribo mega mix 360,5 g 129 TL

Karışık yumuşak şeker Haribo mega mix 360,5 g 129 TL

Kuvertür çikolata Daphne 200 g 99 TL

Yumuşak kurabiye çeşitleri New Yorkers 175 g 89 TL

Şeker ilavesiz yer fıstığı ezmesi Nut Master 340 g 69 TL

Enerji içeceği Gorilla 500 ml 34 TL

Limonlu, tuzlu mineralli gazlı içecek Karlıtepe 6x200 ml 59,50 TL

Şeftali aromalı buzlu çay Lipton 4x1 L 175 TL

Gazlı içecek kola Kristal 2,5 L 65 TL

Limonata Doğanay 2 L 69,50 TL

Karamelli bisküvi Mimosa 128 g 39 TL

Çizmeci gofret çeşitleri Wafer Master 20 g 5 TL

Hindistan cevizi kaplamalı bademli top gofret Raffaello 40 g 41,50 TL

Çikolata kaplı fındıklı top gofret Ferrero Rocher 37,5 g 54 TL

Protein bar Züber 40 g 45 TL

Probiyotik bar Fropie 35 g 39 TL

Kuru meyve çeşitleri Yayla 15 g 75 TL

Patates cipsi Patito 200 g 50 TL

Mısır çerezi Star Krak 150 g 32,50 TL

Mısır çerezi Çerezza 117 g 42,50 TL

Mısır cipsi Party 200 g 33 TL

Jalapeno zeytin çeşnili kraker Torku Kitrak 55 g 16 TL

Mısır cipsi & mısır çerezi Party 130 g 45 TL

Mısır cipsi Doritos twist 115 g 45 TL

Süt dilimi Kinder 4x28 g 66 TL

Çilek ve vanilya aromalı marshmallow Sweeto 40x10 g 149 TL

Atıştırmalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Dana kıyma Bonfilet 1000 g 645 TL

Dana kıyma Bonfilet 1000 g 645 TL

%0,5 yağlı süt Yörsan 1 L 37,50 TL

Dana İnegöl köfte Ramiz 500 g 359 TL

Çıtır tavuk burger Banvit 720 g 249 TL

Hindi uzun sosis Pınar 430 g 89 TL

Pesto fesleğenli krema İçim 200 ml 49,50 TL

%3 yağlı yoğurt İçim 3000 g 179 TL

%0,6 yağlı yoğurt Yörsan 3000 g 129 TL

Hindi salam Pınar 1000 g 149 TL

Piliç salam Banvit 60 g 14,50 TL

Macar salam Namet 2x50 g 59 TL

Labne Yörsan 3x180 g 149 TL

Süzme yoğurt Yörsan 900 g 129 TL

Ayran Yörsan 2 L 79 TL

Tereyağı Teksüt 700 g 399 TL

Çilekli kefir Altınkılıç 1 L 109 TL

Probiyotik yoğurt Eker 4x100 g 79,50 TL

Çilekli milkshake Sek 285 ml 45 TL

Tulum peyniri Peysan 400 g 199 TL

Çeçil peyniri Teksüt 750 g 299 TL

Tava peyniri Peysan 2x250 g 129 TL

Yarım yağlı tost peyniri Sümeli 1500 g 399 TL

Milföy hamuru Superfresh 1 kg 139 TL

Pizza napoliten Superfresh 445 g 285 TL

Frulove Superfresh 170 g 239 TL

Oreo milka stick Algida 82 ml 50 TL

Çilekli süt İçim 6x180 ml 79,50 TL

Çikolatalı süt İçim 6x180 ml 79,50 TL

%1,5 yağlı süt İçim 6x200 ml 79,50 TL

Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 15 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.