23 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM’e bu hafta mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma zengin bir seçki geliyor. Et ve süt ürünlerinden atıştırmalıklara ve içeceklere değin çeşitli ürünler öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakımda ise bambu tuvalet kağıdı, deterjan, bebek bezleri ve evcil hayvan mamasından kumuna tüm temel ihtiyaçlar yer alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Tuvalet kağıdı Queen Bambu 40'lı 279 TL
- Tuvalet kağıdı Queen Bambu 40'lı 279 TL
- Kağıt havlu Queen Bambu 16'lı 189 TL
- Sıvı bulaşık deterjanı Asperox Sparx 650 ml 69 TL
- Kedi kumu Nicky 10 L 165 TL
- Kedi püre mama Nicky 85 g 19 TL
- Kedi ödül maması Felix Party Mix 45 TL
- Kedi çorbası Felix 48 g 15 TL
- Kedi yaş mama Bestpet 79 TL
- Kısırlaştırılmış kuru kedi maması Velora 1 kg 175 TL
- Diş fırçası Powerdent Shine 55 TL
- Diş macunu Oral-B Perfection 50 ml 79 TL
- Elektrikli oda kokusu kit Airwick 215 TL
- Elektrikli oda kokusu yedek Airwick 145 TL
- Oda kokusu Decosphere Airwick 235 TL
- Stick up Airwick 109 TL
- Toz deterjan Persil sık yıkananlar 9 kg 345 TL
- Çamaşır yumuşatıcısı Bulut 5 L 135 TL
- Sıvı çamaşır deterjanı Peros 4 L 229 TL
- Yüzey temizlik havlusu Mr. Oxy Maxima 79 TL
- Jel lavabo açıcı Hypo 560 ml 57,50 TL
- Kıvamlı klasik çamaşır suyu Güldal 4 L 119 TL
- Çok amaçlı temizleyici Alley 5 L 99 TL
- Halı şampuanı Fakir 75 TL
- Kolonya Karayel 400 ml 89 TL
- Bebek bezi Jenny & Willy aylık paket 379 TL
- Hijyenik ped Natural gece Kotex 139 TL
- Islak havlu Uni Baby aile 3x52'li 69 TL
- Body mist Prize 250 ml 99 TL
- Parfümlü sprey kolonya Silver Rose 100 ml 59 TL
- Duş köpüğü Dushy 200 ml 299 TL
- Saç köpüğü Repute 200 ml 79 TL
- Saç spreyi Repute 200 ml 79 TL
- Fön suyu Repute 200 ml 89 TL
- Bebek kolonyası Dalin 150 ml 85 TL
- Bebek şampuanı Dalin 900 ml 169 TL
- Kolay tarama Dalin 200 ml 149 TL
İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Karışık yumuşak şeker Haribo mega mix 360,5 g 129 TL
- Karışık yumuşak şeker Haribo mega mix 360,5 g 129 TL
- Kuvertür çikolata Daphne 200 g 99 TL
- Yumuşak kurabiye çeşitleri New Yorkers 175 g 89 TL
- Şeker ilavesiz yer fıstığı ezmesi Nut Master 340 g 69 TL
- Enerji içeceği Gorilla 500 ml 34 TL
- Limonlu, tuzlu mineralli gazlı içecek Karlıtepe 6x200 ml 59,50 TL
- Şeftali aromalı buzlu çay Lipton 4x1 L 175 TL
- Gazlı içecek kola Kristal 2,5 L 65 TL
- Limonata Doğanay 2 L 69,50 TL
- Karamelli bisküvi Mimosa 128 g 39 TL
- Çizmeci gofret çeşitleri Wafer Master 20 g 5 TL
- Hindistan cevizi kaplamalı bademli top gofret Raffaello 40 g 41,50 TL
- Çikolata kaplı fındıklı top gofret Ferrero Rocher 37,5 g 54 TL
- Protein bar Züber 40 g 45 TL
- Probiyotik bar Fropie 35 g 39 TL
- Kuru meyve çeşitleri Yayla 15 g 75 TL
- Patates cipsi Patito 200 g 50 TL
- Mısır çerezi Star Krak 150 g 32,50 TL
- Mısır çerezi Çerezza 117 g 42,50 TL
- Mısır cipsi Party 200 g 33 TL
- Jalapeno zeytin çeşnili kraker Torku Kitrak 55 g 16 TL
- Mısır cipsi & mısır çerezi Party 130 g 45 TL
- Mısır cipsi Doritos twist 115 g 45 TL
- Süt dilimi Kinder 4x28 g 66 TL
- Çilek ve vanilya aromalı marshmallow Sweeto 40x10 g 149 TL
Atıştırmalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Dana kıyma Bonfilet 1000 g 645 TL
- Dana kıyma Bonfilet 1000 g 645 TL
- %0,5 yağlı süt Yörsan 1 L 37,50 TL
- Dana İnegöl köfte Ramiz 500 g 359 TL
- Çıtır tavuk burger Banvit 720 g 249 TL
- Hindi uzun sosis Pınar 430 g 89 TL
- Pesto fesleğenli krema İçim 200 ml 49,50 TL
- %3 yağlı yoğurt İçim 3000 g 179 TL
- %0,6 yağlı yoğurt Yörsan 3000 g 129 TL
- Hindi salam Pınar 1000 g 149 TL
- Piliç salam Banvit 60 g 14,50 TL
- Macar salam Namet 2x50 g 59 TL
- Labne Yörsan 3x180 g 149 TL
- Süzme yoğurt Yörsan 900 g 129 TL
- Ayran Yörsan 2 L 79 TL
- Tereyağı Teksüt 700 g 399 TL
- Çilekli kefir Altınkılıç 1 L 109 TL
- Probiyotik yoğurt Eker 4x100 g 79,50 TL
- Çilekli milkshake Sek 285 ml 45 TL
- Tulum peyniri Peysan 400 g 199 TL
- Çeçil peyniri Teksüt 750 g 299 TL
- Tava peyniri Peysan 2x250 g 129 TL
- Yarım yağlı tost peyniri Sümeli 1500 g 399 TL
- Milföy hamuru Superfresh 1 kg 139 TL
- Pizza napoliten Superfresh 445 g 285 TL
- Frulove Superfresh 170 g 239 TL
- Oreo milka stick Algida 82 ml 50 TL
- Çilekli süt İçim 6x180 ml 79,50 TL
- Çikolatalı süt İçim 6x180 ml 79,50 TL
- %1,5 yağlı süt İçim 6x200 ml 79,50 TL
Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 15 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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