Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Mayıs Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün ons altın fiyatı 4.561,44 Dolar olarak belirlenirken, gram altın 6704,291 TL alış ve 6705,202 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi alternatifler de mevcut. Piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler, altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Altın Fiyatlarının Güncel Durumu

25 Mayıs 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirliyor. Bugün ons altın fiyatı 4.561,44 Dolar olarak belirlendi. Yatırımcılar için diğer altın türlerinin fiyatları da dikkat çekici.

Gram altın fiyatları da önem taşıyor. Alış fiyatı 6704.291 TL, satış fiyatı ise 6705.202 TL seviyelerinde. Gram altın, Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı. Piyasa dinamiklerine bağlı olarak fiyat dalgalanmaları sık görülüyor.

Çeyrek altın fiyatları alış 10726.87 TL, satış 10963.01 TL olarak gerçekleşti. Çeyrek altın, birikim ve hediyelik olarak tercih ediliyor. Yarım altın fiyatları ise alış 21386.69 TL, satış 21926.01 TL seviyesinde. Yarım altın, yüksek değerli birikim yapmak isteyenler için uygun.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 44067 TL, satış fiyatı 44733 TL ile işlem görüyor. Bu altın türü, güvenli bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Gremse altın fiyatları alış 108541 TL, satış 109829 TL seviyesinde. Gremse, büyük yatırımlar için bir tercih.

Ata altını alış fiyatı 44689 TL, satış fiyatı 45029 TL aralığında seyrediyor. Ziynet altın fiyatları alış 42907.46 TL, satış 43717.92 TL olarak belirlendi. Ziynet altın, özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor.

Bilezik fiyatları da göz önünde. 14 ayar bilezik gram fiyatı alış 3662.06 TL, satış 4877.71 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı alış 4677.59 TL, satış 5350 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 6095.1 TL, satış 6378.19 TL seviyesinde. Bilezikler, düğün ve özel günlerde hediye olarak öne çıkıyor.

Altın, bugün itibarıyla yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Piyasalardaki gelişmeleri takip etmek, stratejik bir yaklaşım oluşturmak için şart. Yatırımcıların hangi ürünü ne zaman tercih edeceklerini bilmesi gerekiyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.696,64
6.697,44
% 1
10:24
Ons Altın / TL
208.380,87
208.435,19
% 1.05
10:39
Ons Altın / USD
4.558,38
4.558,95
% 1.1
10:39
Çeyrek Altın
10.714,62
10.950,32
% 1
10:24
Yarım Altın
21.362,27
21.900,64
% 1
10:24
Ziynet Altın
42.858,47
43.667,33
% 1
10:24
Cumhuriyet Altını
44.067,00
44.733,00
% 0.06
12:55
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

