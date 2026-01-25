Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ocak Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasındaki veriler, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bilgiler sunuyor. 25 Ocak 2026 tarihi itibarıyla saat 10.00’da ons altın fiyatı 4.981,59 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değer, küresel ekonomik dinamiklerin altın talebini ve değerini etkilediğine dair bir göstergedir.

Gram altın fiyatları, 6.944,715 TL alış ve 6.945,51 TL satış olarak belirlenmiştir. Gram altın, Türkiye’de yatırımcılar arasında en çok tercih edilen formlardandır. Bu fiyatlar, yerel piyasada önemli bir referans noktası oluşturur.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir. Çeyrek altın, alışta 11.111,54 TL, satışta ise 11.355,91 TL işlem görmektedir. Yarım altın fiyatları, alışta 22.153,64 TL ve satışta 22.711,82 TL ile dikkat çekmektedir. Cumhuriyet altını, 46.974 TL’den alış ve 47.674 TL’den satışla işlem görmektedir. Bu çeşitler, hediye verme ve yatırım yapma amacıyla sıkça tercih edilmektedir.

Gremse altın fiyatları ise 114.556 TL alış ve 115.811 TL satış ile kaydedilmiştir. Gremse altın, çoğu zaman yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülür. Ata altın fiyatları, 47.201 TL alış ve 47.496 TL satış seviyelerindedir.

Ziynet altın fiyatları 44.446,18 TL alış ve 45.284,73 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu tür, genellikle ekonomi ve geleneksel değerlerle tanımlanır. Ayrıca, alım satımın kolaylığı ile dikkat çeker.

Bilezik fiyatları da önemli bir göstergedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.899,97 TL, satışta ise 5.116,25 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4.947,92 TL, satışta 5.600 TL olarak işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 6.432,95 TL, satışta ise 6.726,82 TL seviyelerindedir. Bu bilezikler, hem takı olarak hem de mücevher sektöründe değerli yatırımlar olarak bilinmektedir.

Serbest piyasada 0.995 saflıktaki altın alışta 6.909,991 TL, satışta 6.910,782 TL olarak işlem görmektedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların yüksek saflıkta altın alım satımı yapmasına olanak tanır.

Günlük altın fiyatları, yatırımcıların alım satım kararlarını şekillendiren önemli bir referans noktasıdır. Altın piyasası, ekonomik belirsizlik zamanlarında güvenli bir liman arayan yatırımcılar için her zaman önemli bir alan olmuştur. 2026 yılının başında altın fiyatlarının bu seviyelerde seyretmesi, dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur.