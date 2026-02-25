FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Şubat Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Şubat 2026'da altın fiyatları, piyasalarda önemli değişiklikler yaratmaya devam ediyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 5.194,43 dolar seviyesinde işlem görüyor. Türkiye'de gram altın 7.322,507 TL'den satılmakta, çeyrek altın ise 11.716,01 TL alış fiyatıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar için bu fiyatlar, ekonomik koşullara bağlı olarak altın alım satımında kritik öneme sahip. Yükselen fiyatlar, enflasyon baskıları ve döviz dalgalanmaları ile bağlantılıdır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Şubat Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Şubat 2026'da altın fiyatları, piyasalarda önemli bir dalgalanma yaratabilir. Saat 10.00 itibarıyla, ons altın fiyatı 5.194,43 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, global piyasalardaki altın yatırımcılarının dikkatini çekmektedir. Zira ons altın, kıymetli metaller arasında uzun zamandır güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'de gram altın fiyatları, alışta 7.322,507 TL, satışta ise 7.323,269 TL seviyesindedir. Bu rakamlar, yatırımcıların gram altın alım satımlarında dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir. TL bazında, altın fiyatlarının yükselmesi enflasyonist baskılar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile doğrudan ilişkilidir.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11.716,01 TL, satışta ise 11.973,54 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar çeyrek altın alımını düşünüyorsa, fiyatların bu seviyelerde kalması veya daha da yükselmesi maliyetlerini etkileyebilir. Yarım altının fiyatı, alışta 23.358,80 TL, satışta 23.947,09 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, özellikle düğünlerde altın alım satımı gerçekleştiren bireyler için önemlidir.

Cumhuriyet altını, alışta 49.178 TL ve satışta 49.923 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Cumhuriyet altını, yüksek değerli yatırım arayışındaki tasarruf sahipleri için bir alternatiftir. Buna ek olarak, gremse altın fiyatları 120.672 TL alış ve 122.047 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Bu da altın ve yatırım araçları arasındaki dengeleri inceleyenler için önem arz etmektedir.

Ata altın fiyatı 49.759 TL alış, 50.166 TL satış olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ziynet altın fiyatları alışta 46.864,04 TL, satışta 47.747,71 TL'dir. Yatırımcılar için bu alternatifler, ekonomik duruma bağlı olarak değer kazanabilir.

Bilezik gramı fiyatları açısından, 14 ayar bilezik alışta 4.081,38 TL, satışta 5.364,90 TL, 18 ayar bilezik alışta 5.195,44 TL, satışta ise 5.845 TL'dir. 22 ayar bilezik ise alışta 6.776,50 TL, satışta 7.090,24 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, altın takı ve aksesuar yatırımı yapmak isteyenler için dikkate alınması gereken aralıklardır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 7.285,894 TL, satışta 7.286,653 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların piyasa koşullarına uygun bir yol haritası çizecekleri açısından önemlidir.

25 Şubat 2026 itibarıyla, altın fiyatları yatırımcıların karar alma süreçlerine önemli veriler sunmaktadır. Altının son dönemdeki artış trendi, yerel ve uluslararası piyasalarda titiz bir analiz gerektirmektedir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları yeniden fırladı! İşte güncel rakamlar...Altın fiyatları yeniden fırladı! İşte güncel rakamlar...
Brent petrolün varili 70,84 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 70,84 dolardan işlem görüyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.317,24
7.318,10
% 0.53
10:21
Ons Altın / TL
227.554,20
227.591,30
% 0.51
10:36
Ons Altın / USD
5.187,18
5.187,82
% 0.45
10:36
Çeyrek Altın
11.707,58
11.965,09
% 0.53
10:21
Yarım Altın
23.341,98
23.930,17
% 0.53
10:21
Ziynet Altın
46.830,31
47.713,99
% 0.53
10:21
Cumhuriyet Altını
49.178,00
49.923,00
% -0.22
16:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.