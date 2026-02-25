Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Şubat Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Şubat 2026'da altın fiyatları, piyasalarda önemli bir dalgalanma yaratabilir. Saat 10.00 itibarıyla, ons altın fiyatı 5.194,43 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, global piyasalardaki altın yatırımcılarının dikkatini çekmektedir. Zira ons altın, kıymetli metaller arasında uzun zamandır güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'de gram altın fiyatları, alışta 7.322,507 TL, satışta ise 7.323,269 TL seviyesindedir. Bu rakamlar, yatırımcıların gram altın alım satımlarında dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir. TL bazında, altın fiyatlarının yükselmesi enflasyonist baskılar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile doğrudan ilişkilidir.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 11.716,01 TL, satışta ise 11.973,54 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar çeyrek altın alımını düşünüyorsa, fiyatların bu seviyelerde kalması veya daha da yükselmesi maliyetlerini etkileyebilir. Yarım altının fiyatı, alışta 23.358,80 TL, satışta 23.947,09 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, özellikle düğünlerde altın alım satımı gerçekleştiren bireyler için önemlidir.

Cumhuriyet altını, alışta 49.178 TL ve satışta 49.923 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Cumhuriyet altını, yüksek değerli yatırım arayışındaki tasarruf sahipleri için bir alternatiftir. Buna ek olarak, gremse altın fiyatları 120.672 TL alış ve 122.047 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Bu da altın ve yatırım araçları arasındaki dengeleri inceleyenler için önem arz etmektedir.

Ata altın fiyatı 49.759 TL alış, 50.166 TL satış olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ziynet altın fiyatları alışta 46.864,04 TL, satışta 47.747,71 TL'dir. Yatırımcılar için bu alternatifler, ekonomik duruma bağlı olarak değer kazanabilir.

Bilezik gramı fiyatları açısından, 14 ayar bilezik alışta 4.081,38 TL, satışta 5.364,90 TL, 18 ayar bilezik alışta 5.195,44 TL, satışta ise 5.845 TL'dir. 22 ayar bilezik ise alışta 6.776,50 TL, satışta 7.090,24 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, altın takı ve aksesuar yatırımı yapmak isteyenler için dikkate alınması gereken aralıklardır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 7.285,894 TL, satışta 7.286,653 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcıların piyasa koşullarına uygun bir yol haritası çizecekleri açısından önemlidir.

25 Şubat 2026 itibarıyla, altın fiyatları yatırımcıların karar alma süreçlerine önemli veriler sunmaktadır. Altının son dönemdeki artış trendi, yerel ve uluslararası piyasalarda titiz bir analiz gerektirmektedir.