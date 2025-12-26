Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Aralık Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Aralık 2025 tarihinde, altın fiyatları yatırımcılar ve piyasa takipçileri için dikkat çeken seviyelerde işlem görmektedir. Saat 10:00 itibariyle uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.511,58 Dolar olarak belirlenmiştir. Altın, güvenli bir liman olarak görülmektedir. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkuları bu değerli metalin fiyatlarını etkilemektedir.

Gram altın fiyatları, Türkiye’de yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altın çeşitlerindendir. Bugün gram altının alış fiyatı 6222,753 TL’dir. Satış fiyatı ise 6223,526 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, piyasa dinamiklerine bağlı dalgalanmalara tabi olabilir.

Çeyrek altın, yatırım ve hediyelik amaçlarla sıkça tercih edilen bir altın çeşididir. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 9956,4 TL’dir. Satış fiyatı ise 10175,47 TL’dir. Yatırımcılar, çeyrek altını genellikle likidite sağlamak için kullanmaktadır.

Yarım altın ise alış fiyatı 19850,58 TL ile işlem görmektedir. Satış fiyatı 20350,93 TL’dir. Yarım altın, çeyrek altına göre daha yüksek bir değere sahiptir. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 41392 TL’dir. Satış fiyatı 42021 TL olarak işlem görmektedir.

Gremse altın, alış fiyatı 100231 TL ve satış fiyatı 101990 TL olarak belirlenmiştir. Diğer altın türü olan ata altın, alış fiyatı 41815 TL’dir. Satış fiyatı 42073 TL ile dikkat çekmektedir. Ziynet altının fiyatları da önemlidir. Alış fiyatı 39825,62 TL, satış fiyatı ise 40577,39 TL’dir.

Bilezikler, altın yatırımında önemli bir yere sahiptir. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3448,1 TL ve satışta 4590,18 TL’dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4373,21 TL, satışta 5000 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları, alışta 5698,66 TL ve satışta 5957,95 TL üzerinden işlem görmektedir.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta altın fiyatları, alışta 6191,639 TL’dir. Satış fiyatı 6192,408 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu veriler, yatırımcıların altın piyasasında dikkate alması gereken önemli rakamlardır. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşulları ve uluslararası gelişmelere bağlıdır. Yatırımcıların dikkatli bir takip yapması gereklidir.