Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Aralık Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.511,58 Dolar olarak işlem görürken, Türkiye'de gram altın fiyatı 6222,753 TL, çeyrek altın 9956,4 TL, yarım altın 19850,58 TL ve Cumhuriyet altını 41392 TL'den satılıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkuları altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini dikkatle takip etmeli.

Cansu Akalp

26 Aralık 2025 tarihinde, altın fiyatları yatırımcılar ve piyasa takipçileri için dikkat çeken seviyelerde işlem görmektedir. Saat 10:00 itibariyle uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.511,58 Dolar olarak belirlenmiştir. Altın, güvenli bir liman olarak görülmektedir. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkuları bu değerli metalin fiyatlarını etkilemektedir.

Gram altın fiyatları, Türkiye’de yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altın çeşitlerindendir. Bugün gram altının alış fiyatı 6222,753 TL’dir. Satış fiyatı ise 6223,526 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, piyasa dinamiklerine bağlı dalgalanmalara tabi olabilir.

Çeyrek altın, yatırım ve hediyelik amaçlarla sıkça tercih edilen bir altın çeşididir. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 9956,4 TL’dir. Satış fiyatı ise 10175,47 TL’dir. Yatırımcılar, çeyrek altını genellikle likidite sağlamak için kullanmaktadır.

Yarım altın ise alış fiyatı 19850,58 TL ile işlem görmektedir. Satış fiyatı 20350,93 TL’dir. Yarım altın, çeyrek altına göre daha yüksek bir değere sahiptir. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 41392 TL’dir. Satış fiyatı 42021 TL olarak işlem görmektedir.

Gremse altın, alış fiyatı 100231 TL ve satış fiyatı 101990 TL olarak belirlenmiştir. Diğer altın türü olan ata altın, alış fiyatı 41815 TL’dir. Satış fiyatı 42073 TL ile dikkat çekmektedir. Ziynet altının fiyatları da önemlidir. Alış fiyatı 39825,62 TL, satış fiyatı ise 40577,39 TL’dir.

Bilezikler, altın yatırımında önemli bir yere sahiptir. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3448,1 TL ve satışta 4590,18 TL’dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4373,21 TL, satışta 5000 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları, alışta 5698,66 TL ve satışta 5957,95 TL üzerinden işlem görmektedir.

Serbest piyasada 0.995 saflıkta altın fiyatları, alışta 6191,639 TL’dir. Satış fiyatı 6192,408 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu veriler, yatırımcıların altın piyasasında dikkate alması gereken önemli rakamlardır. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşulları ve uluslararası gelişmelere bağlıdır. Yatırımcıların dikkatli bir takip yapması gereklidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.228,89
6.229,66
% 0.95
10:08
Ons Altın / TL
193.698,94
193.777,18
% 1.02
10:23
Ons Altın / USD
4.513,01
4.513,57
% 0.76
10:23
Çeyrek Altın
9.966,22
10.185,49
% 0.95
10:08
Yarım Altın
19.870,15
20.370,98
% 0.95
10:08
Ziynet Altın
39.864,88
40.617,38
% 0.95
10:08
Cumhuriyet Altını
41.392,00
42.021,00
% -0.28
16:21
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

