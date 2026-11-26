Gram altın fiyatı, serbest piyasada 5.813 TL'den işlem görüyor. Bugün gram altında sınırlı bir geri çekilme gözlemlenirken, haftalık bazda da değer kaybı yaşanıyor. ons altın fiyatı 3.569 $ seviyelerinde bulunuyor ve güncel Dolar/TL kuru ise 50,68 seviyesini gösteriyor. Bu gelişmeler, piyasalardaki belirsizlikle birleşince yatırımcıların dikkatini çekiyor.

100.000 TL ile gram altın yatırımı yapan yatırımcı, 17 adet gram altın alabiliyor. Bu alım sonrasında kalan tutarı ise 1.182 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın alımında ise yine 100.000 TL ile 10 adet çeyrek altın almak mümkün. Yatırımcı, çeyrek altından sonra 4.960 TL kalan bir tutara sahip oluyor. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatındaki değişimler de dikkat çekici; 7 gün önceki kapanış 6.040 TL iken, son kapanış 5.813 TL'de gerçekleşti. Bu, haftalık bazda 227 TL'lik bir değer kaybı ve yüzdesel olarak %3,76'lık bir düşüş anlamına geliyor.

26 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.812 TL 5.813 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.299 TL 9.504 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 18.540 TL 19.008 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 39.612 TL 40.225 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.302 TL 4.489 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.171 TL 4.910 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.569 $ 3.570 $ Gram Altın Kapalıçarşı 5.983 TL 5.989 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.573 TL 9.792 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.085 TL 19.585 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 39.612 TL 40.225 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.683 TL, direnç seviyesi ise 5.991 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle 5.683 TL’nin altında alım satım kararları dikkatle değerlendirilmelidir. Ons altın tarafında ise destek 3.487 dolar, direnç 3.686 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular