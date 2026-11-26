Gram altın fiyatı, serbest piyasada 5.813 TL'den işlem görüyor. Bugün gram altında sınırlı bir geri çekilme gözlemlenirken, haftalık bazda da değer kaybı yaşanıyor. ons altın fiyatı 3.569 $ seviyelerinde bulunuyor ve güncel Dolar/TL kuru ise 50,68 seviyesini gösteriyor. Bu gelişmeler, piyasalardaki belirsizlikle birleşince yatırımcıların dikkatini çekiyor.
100.000 TL ile gram altın yatırımı yapan yatırımcı, 17 adet gram altın alabiliyor. Bu alım sonrasında kalan tutarı ise 1.182 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın alımında ise yine 100.000 TL ile 10 adet çeyrek altın almak mümkün. Yatırımcı, çeyrek altından sonra 4.960 TL kalan bir tutara sahip oluyor. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatındaki değişimler de dikkat çekici; 7 gün önceki kapanış 6.040 TL iken, son kapanış 5.813 TL'de gerçekleşti. Bu, haftalık bazda 227 TL'lik bir değer kaybı ve yüzdesel olarak %3,76'lık bir düşüş anlamına geliyor.
26 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.812 TL
|5.813 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.299 TL
|9.504 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|18.540 TL
|19.008 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|39.612 TL
|40.225 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.302 TL
|4.489 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.171 TL
|4.910 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.569 $
|3.570 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|5.983 TL
|5.989 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.573 TL
|9.792 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.085 TL
|19.585 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|39.612 TL
|40.225 TL
Gram altın için destek seviyesi 5.683 TL, direnç seviyesi ise 5.991 TL olarak belirlenmiştir. Özellikle 5.683 TL’nin altında alım satım kararları dikkatle değerlendirilmelidir. Ons altın tarafında ise destek 3.487 dolar, direnç 3.686 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 5.983 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 598.287 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.504 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.570 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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