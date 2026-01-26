Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ocak Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum: 26 Ocak 2026

26 Ocak 2026 sabahı saat 10.00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişimler yaşanmaktadır. Küresel ekonomi ve yerel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını dikkat çekici hale getirmiştir. Ons altın fiyatı 5.080,08 Dolar seviyesindedir.

Gram altın fiyatları ise dikkat çekici bir artış göstermiştir. Alış fiyatı 7.117,014 TL, satış fiyatı ise 7.118,241 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, küçük ölçekli yatırımlar için tercih edilen bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Çeyrek altın da sıkça tercih edilmektedir. Alış fiyatı 11.387,22 TL, satış fiyatı 11.638,32 TL seviyesindedir. Yarım altının alış fiyatı 22.703,27 TL, satış fiyatı 23.276,65 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 46.974 TL, satış fiyatı 47.674 TL'den işlem görmektedir.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekici şekilde yükselmiştir. Alış fiyatı 117.042 TL, satış fiyatı 118.471 TL'den alıcı bulmaktadır. Ata altın alış fiyatı 48.226 TL, satış fiyatı ise 48.587 TL'den işlem görmektedir. Ziynet altını tercih edenler için alış fiyatı 45.548,89 TL, satış fiyatı ise 46.410,93 TL olarak belirlenmiştir.

Bilezik fiyatlarında da belirgin artışlar gözlemlenmektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.985,89 TL, satış fiyatı ise 5.222,32 TL'den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 5.059,56 TL alış, 5.783 TL satış fiyatları ile alım satıma sunulmaktadır. 22 ayar bilezik gramı ise alış fiyatı 6.572,58 TL ve satış fiyatı 6.881,85 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest has altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 7.081,429 TL, satış fiyatı ise 7.082,65 TL'den işlem görmektedir. Altın piyasasındaki bu fiyatlar, yatırım stratejileri için önemli bir rol oynamaktadır.