Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir gösterge. 27 Ağustos 2026 tarihli verilere göre, saat 10:00 itibarıyla altın piyasasında dikkat çeken rakamlar mevcut. Bu bilgiler, piyasalara yön veren fiyat dalgalanmalarını gözler önüne seriyor. Yatırım kararları üzerinde etkili olan bu dalgalanmalar giderek önem kazanıyor.

Günlük verilerde, ons altının fiyatı 4.600,40 dolar olarak belirlenmiş. Bu değer, uluslararası piyasalardaki altın talebini yansıtıyor. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisi hakkında da önemli ipuçları sunuyor. Ons altın fiyatlarının artışı, güvenli liman arayışını ve ekonomik belirsizlikleri gösteriyor. yatırımcılar bu nedenle dikkatli olmalı.

Gram altın fiyatları da dikkat çekici. Alış fiyatı 7.117,766 TL, satış fiyatı 7.118,757 TL. Türkiye’deki investorlar için gram altın sıkça tercih edilen bir seçenek. Bu seviyeler, altın yatırımının en uygun zamanlarını ifade ediyor. Alım satım arasındaki farkın dar olması, fiyatları izlemeyi zorunlu kılıyor.

Çeyrek altın fiyatları da ilgi çekiyor. Alış fiyatı 11.388,43 TL, satış fiyatı 11.639,17 TL. Çeyrek altın, hediye ve yatırım amacıyla sıkça tercih ediliyor. Ekonomik dalgalanmalara karşı bu nedenle fiyatlar hassaslaşıyor.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer türler de dikkat çeker durumda. Yarım altın alış fiyatı 22.705,67 TL, satış fiyatı 23.278,34 TL. Cumhuriyet altını ise alışta 47.216 TL, satışta 47.928 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bu değerler, alternatif yatırım araçlarının durumunu yansıtıyor.

Fiyat artışından etkilenen altın çeşitleri arasında ziynet altını, ata altını ve gremse altını bulunuyor. Ziynet altını alış fiyatı 45.553,7 TL, satış fiyatı 46.414,3 TL. Ata altını alış fiyatı 46.539 TL, satış fiyatı 47.067 TL. Gremse altını alış fiyatı ise 113.871 TL, satış fiyatı 115.322 TL. Bu tür altınlar, düğün gibi özel günlerde sıklıkla tercih ediliyor.

Bilezik gramları da yatırımcıları ilgilendiriyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.870,73 TL, satış fiyatı 5.119,4 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.856,68 TL, satış fiyatı 5.685 TL. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.434,19 TL, satışta 6.660,37 TL seviyelerine ulaşıyor. Bu fiyatlar, mücevherat taleplerini ve yatırım alışkanlıklarını gösteriyor.

Sonuç olarak, bu veriler altın fiyatlarının dinamik yapısını bir kez daha ortaya koyuyor. Ekonomik dalgalanmalar ve global gelişmeler, altını yatırımcılar için sürekli önemli kılıyor. Piyasalardaki hareketliliğin devamında yatırım kararları dikkatlice değerlendirilmeli.