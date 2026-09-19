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SGK borcunu ödemeyen yandı! Son 3 ayda amansız takip başlayacak

SGK borcu bulunan esnaf ve KOBİ'ler için yıl içinde tecil ve yapılandırma imkanları sunuldu. Tecil faiz oranı yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a indirilirken, borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı. Buna rağmen borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayanlar için yılın son üç ayında daha sıkı bir takip sürecinin başlaması bekleniyor.

SGK borcunu ödemeyen yandı! Son 3 ayda amansız takip başlayacak
Cansu Çamcı

Yeni dönemde SGK prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerinin etkinleştirilmesi planlanıyor. Borcunu ödemeyen ve yapılandırmayan mükelleflerin icra ve haciz süreciyle karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, yapılandırma yapanların ise taksitlerini yasal süresinde ödemeleri halinde bu sürecin dışında kalacağı ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında kritik konuya değindi ve önemli bilgiler verdi.

İşte Karakaş'ın yazısı:

MÂLİ CAN SUYU: %29 FAİZ VE 72 AY VADE FIRSATI

Devlet, yıl içinde şefkat elini uzattı. Mükellefin üzerindeki mali baskıyı azaltmak maksadıyla tecil faiz oranlarını yıllık %39'dan %29'a düşürdü. Bu adım özelikle esnaf ve KOBİ’lere taze nefes aldırdı.

Uzun vade imkânı: Borçlar tam 72 aya (6 yıl) kadar taksitlendirildi.
Geniş kapsam: 2026 yılı Haziran ayı ve önceki dönemlere ait tüm sigorta primleri, işsizlik primleri ve idari para cezaları kapsama alındı.
Kritik takvim: Başvuru ve ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak ilan edildi.
Fırsatın kıymeti: "Son pişmanlık fayda etmez" düsturunca, ilk taksiti aksatanlar bu tarihi faiz indiriminden mahrum kaldı.

SGK borcunu ödemeyen yandı! Son 3 ayda amansız takip başlayacak 1

TEMİNAT KOLAYLIKLARI SAĞLANDI

"Emanet malın canı az olur" derler. Eski sistemde küçük borçlar için dahi teminat çilesi çekilirdi. Yeni dönemde bu eziyet tamamen bitti.

Teminatsız eşik: 10 milyon TL’ye kadar olan borçlarda hiçbir teminat aranmadı.
Aşan kısma kolaylık: 10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise sadece aşan tutarın yarısı kadar teminat istendi.
Hacizli mal teminatı: Borçlunun zaten hacizli olan malları değerince teminat kabul edildi.
Araç yakalamaları kalktı: Taksitlerini düzenli ödeyen esnafın araçlarındaki yakalama şerhleri derhâl kaldırıldı.

YILIN SON 3 AYINDA İCRA VE HACİZ TAYFUNU BAŞLIYOR!

Bütün bu kolaylıklara, sunulan 72 ay vadeye, faiz indirimine ve teminat muafiyetine rağmen adım atmayanlar için müsamaha devri tamamen kapandı!

Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) açıkça ilan edilen hüküm son derece nettir:

"İdari Düzenleme: Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir. (Süreç: 4. Çeyrek-Sürekli)"

SGK borcunu ödemeyen yandı! Son 3 ayda amansız takip başlayacak 2

Bu metin sıradan bir temenni değildir! Yılın son 3 ayından (Ekim, Kasım, Aralık) itibaren SGK, borcunu ödemeyen ve yapılandırmayan mükellefler için amansız bir takip başlatıyor.

Akıllı denetim araçları ve yapay zekâ destekli otomasyonla SGK borçluları anlık izlenecek. Kaçacak, erteleyecek veya süreci sürüncemede bırakacak tek bir gedik dahi bırakılmayacak.

SGK borcu bulunan işverenler devletin sağladığı başta SGK teşvikleri olmak üzere birçok teşvik ve destekten mahrum kalacak. SGK borçlarını yapılandırmış ve taksitlendirmiş olanlar taksitlerini yasal sürede ödediği müddetçe bu sıkıntıları yaşamayacak.

SGK borcunu ödemeyen yandı! Son 3 ayda amansız takip başlayacak 3

HASILIKELAM: "Yumuşak başı taşa vurmazlar" fakat devlet intizamı da bozdurmaz. Primini alnının teriyle, gününde ödeyen dürüst esnafın ve sadık işverenin hakkını korumak devletin asli vazifesidir.

Borcunu ödemeyip haksız rekabet sağlayanların devri bitiyor...

SGK alacağı bir lütuf değil, tüm vatandaşların sosyal güvenlik şemsiyesinin finansmanıdır. SGK’nın kasası sigortalıların öz emanetidir. Uzatılan şefkat elini tutmayanlar, son 3 ayda başlayacak icra ve haciz fırtınasına hazır olmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Anahtar Kelimeler:
sgk borç
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