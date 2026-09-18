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A101'e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu
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A101'e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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24 Eylül 2026 Perşembe gününe özel a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Peki, a101 katalog bu hafta hangi fırsatları sunuyor? Smart TV'ler, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, elektrikli motorlar, ev tekstili ve oyuncaklar sizi bekliyor. Tüm kampanyaları keşfetmek için a101 katalog incelememizi kaçırmayın. A101 market veya a101 online mağazasında görebileceğiniz A101 bu hafta listesini gelin birlikte inceleyelim!

24 Eylül Perşembe A101'e televizyondan beyaz eşyaya sayısız fırsat geliyor! Onvo ve Samsung Smart TV'ler, Flavel ve SEG bulaşık ile çamaşır makineleri, Volta elektrikli moped ve motorlar satışta. Ayrıca English Home dikey süpürge, Sinbo kahve makinesi, oyun aksesuarları, mutfak gereçleri, ev tekstili, oyuncaklar ve %50 indirimli kedi-köpek mamaları raflarda yerini alıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Onvo 55'' frameless 4K ultra HD Google QLED TV 21,799 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 4

  • Samsung 58'' 4K ultra HD smart TV 31,999 TL
  • Onvo 50'' frameless ultra HD QLED Google TV 18,499 TL
  • Fobem 32'' HD ready smart LED TV 8,499 TL
  • Samsung 50'' 4K ultra HD smart LED TV 23,999 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 5

  • Taks 10.000 mAh powerbank 599 TL
  • Taks USB-C mikrofonlu kulakiçi kablolu kulaklık 149 TL
  • Taks USB-A-USB-C hızlı şarj kablosu 99,50 TL
  • Taks 30 W PD USB-C hızlı şarj aleti 349 TL
  • Taks TWS bluetooth kulaklık 599 TL
  • Taks USB-C - USB-C 60 W PD hızlı şarj kablosu 99,50 TL

Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 17,999 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 6

  • Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 15,999 TL
  • SEG CMI 101121SO D 10 kg çamaşır makinesi 20,999 TL
  • SEG NF4831 no-frost buzdolabı 27,999 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 7

  • English Home CX002C halı ve koltuk yıkama makinesi 4,599 TL
  • Pierre Cardin stand mikser 4,399 TL
  • Sinbo SCM-9041 filtre kahve makinesi 1,599 TL
  • Schafer çaykeyfi çay makinesi 1,599 TL
  • Pierre Cardin boyun masaj aleti 1,099 TL
  • Aprilla ABS-1033 dijital banyo baskülü 349 TL

Volta VT7 PRO üç tekerlekli elektrikli moped 179,990 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 8

  • Volta VKX3 elektrikli çocuk cross motosiklet 24,990 TL
  • Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 33,990 TL

Opal yemek tabağı 64,50 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 9

  • Opal çorba kasesi 64,50 TL
  • Opal pasta tabağı 64,50 TL
  • Hascevher tava ve sahan seti 649 TL
  • Termal çantalı çelik saklama kabı seti 3'lü 899 TL
  • Lav desenli meşrubat bardağı 59,50 TL
  • Hascevher mini sütlük 229 TL

Kristal yumak 3'lü 139 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 10

  • Flora yumak 3'lü 139 TL
  • Gonca bebek yumak 3'lü 139 TL
  • Yumurcak yumak 3'lü 199 TL
  • English Home çift kişilik yatak alezi 399 TL
  • English Home tek kişilik lastikli çarşaf 299 TL
  • English Home çift kişilik lastikli çarşaf 399 TL

Oyuncak gösteri araçları 189 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 11

  • Oyuncak pilli ışıklı sesli robot 529 TL
  • Parmak kukla hikaye kitapları 199 TL
  • Oyuncak mega temizlik seti süpürge ve temizlik kovası 499 TL
  • S-link oyuncak double blocks iş makineleri 299 TL
  • Piknik sepetli pastalı çay seti / hamburger seti 179 TL
  • Slime 50 TL

Challenge tavuklu kuru kedi maması 1,299 TL

A101 e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu 12

  • King biftekli yetişkin kedi maması 149 TL
  • Köpek ödül kemiği 129 TL
  • Dost pati kuzulu köpek kuru maması 22 TL
  • Dost pati tavuklu kedi kuru maması 22 TL
  • Petijo süper premium tavuklu kuru kedi maması 499 TL

Bu içerik 18 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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