A101'e elektrikli cross motosiklet geliyor! 24 Eylül 2026 A101 Kataloğu

24 Eylül Perşembe A101'e televizyondan beyaz eşyaya sayısız fırsat geliyor! Onvo ve Samsung Smart TV'ler, Flavel ve SEG bulaşık ile çamaşır makineleri, Volta elektrikli moped ve motorlar satışta. Ayrıca English Home dikey süpürge, Sinbo kahve makinesi, oyun aksesuarları, mutfak gereçleri, ev tekstili, oyuncaklar ve %50 indirimli kedi-köpek mamaları raflarda yerini alıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Onvo 55'' frameless 4K ultra HD Google QLED TV 21,799 TL

Samsung 58'' 4K ultra HD smart TV 31,999 TL

Onvo 50'' frameless ultra HD QLED Google TV 18,499 TL

Fobem 32'' HD ready smart LED TV 8,499 TL

Samsung 50'' 4K ultra HD smart LED TV 23,999 TL

Taks 10.000 mAh powerbank 599 TL

Taks USB-C mikrofonlu kulakiçi kablolu kulaklık 149 TL

Taks USB-A-USB-C hızlı şarj kablosu 99,50 TL

Taks 30 W PD USB-C hızlı şarj aleti 349 TL

Taks TWS bluetooth kulaklık 599 TL

Taks USB-C - USB-C 60 W PD hızlı şarj kablosu 99,50 TL

Flavel FLV 810 CM çamaşır makinesi 17,999 TL

Flavel FLV 5001 BM 5 programlı bulaşık makinesi 15,999 TL

SEG CMI 101121SO D 10 kg çamaşır makinesi 20,999 TL

SEG NF4831 no-frost buzdolabı 27,999 TL

English Home CX002C halı ve koltuk yıkama makinesi 4,599 TL

Pierre Cardin stand mikser 4,399 TL

Sinbo SCM-9041 filtre kahve makinesi 1,599 TL

Schafer çaykeyfi çay makinesi 1,599 TL

Pierre Cardin boyun masaj aleti 1,099 TL

Aprilla ABS-1033 dijital banyo baskülü 349 TL

Volta VT7 PRO üç tekerlekli elektrikli moped 179,990 TL

Volta VKX3 elektrikli çocuk cross motosiklet 24,990 TL

Volta VSX elektrikli motorlu bisiklet 33,990 TL

Opal yemek tabağı 64,50 TL

Opal çorba kasesi 64,50 TL

Opal pasta tabağı 64,50 TL

Hascevher tava ve sahan seti 649 TL

Termal çantalı çelik saklama kabı seti 3'lü 899 TL

Lav desenli meşrubat bardağı 59,50 TL

Hascevher mini sütlük 229 TL

Kristal yumak 3'lü 139 TL

Flora yumak 3'lü 139 TL

Gonca bebek yumak 3'lü 139 TL

Yumurcak yumak 3'lü 199 TL

English Home çift kişilik yatak alezi 399 TL

English Home tek kişilik lastikli çarşaf 299 TL

English Home çift kişilik lastikli çarşaf 399 TL

Oyuncak gösteri araçları 189 TL

Oyuncak pilli ışıklı sesli robot 529 TL

Parmak kukla hikaye kitapları 199 TL

Oyuncak mega temizlik seti süpürge ve temizlik kovası 499 TL

S-link oyuncak double blocks iş makineleri 299 TL

Piknik sepetli pastalı çay seti / hamburger seti 179 TL

Slime 50 TL

Challenge tavuklu kuru kedi maması 1,299 TL

King biftekli yetişkin kedi maması 149 TL

Köpek ödül kemiği 129 TL

Dost pati kuzulu köpek kuru maması 22 TL

Dost pati tavuklu kedi kuru maması 22 TL

Petijo süper premium tavuklu kuru kedi maması 499 TL

Bu içerik 18 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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