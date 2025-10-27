FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Ekim Pazartesi 2025 gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

27 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında önemli fiyat değişimleri yaşanıyor. Ons altın fiyatı 4.077,27 Dolar seviyesinde işlem görebilirken, Türkiye'de gram altın alış fiyatı 5502,881 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi çeşitler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yükselen enflasyon ve artan ekonomik belirsizlikler, altına olan talebi artırmakta. Yatırımcıların güvenli liman arayışları, piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

Cansu Akalp

27 Ekim 2025 itibarıyla altın piyasasında önemli dalgalanmalar yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.077,27 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Altın, güvenli liman olarak görülür. Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Türkiye’de gram altın fiyatları, alışta 5502,881 TL, satışta 5503,582 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyatlar, altın alım-satımında dikkat eden yatırımcılar için önemli bir gösterge işlevi görüyor. Gram altın, özellikle küçük yatırımcılar için popüler bir yatırım aracıdır. Yükselen enflasyon ve artan mali belirsizlikler, altın talebini artırıyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 8804,61 TL, satışta 8998,36 TL seviyelerindedir. Çeyrek altın, düğün ve nişan gibi özel günlerde hediye edilen bir ürün olarak sıkça tercih ediliyor. Yatırımcılar arasında güvenli liman arayışları, çeyrek altın talebini artırmakta.

Yarım altın fiyatları, alışta 17.554,19 TL, satışta 17.996,71 TL olarak işlem görmekte. Yarım altın da çeyrek altın gibi günlük hayatta yaygın bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar, özel günlerde yarım altını sıklıkla tercih ediyor.

Cumhuriyet altını, alışta 39.111 TL, satışta ise 39.704 TL’den işlem görmekte. Bu ürün, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için yüksek değerli bir seçenek sunuyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 94.413 TL, satışta 95.533 TL ile dikkat çekiyor. Ata altın alışta 38.897 TL, satışta 39.330 TL seviyelerinde işlem görmekte. Ziynet altını ise alışta 35.218,44 TL, satışta 35.883,35 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu çeşitlilik, yatırımcılara farklı seçenekler sunmaktadır.

Buna ek olarak, 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.205,69 TL, satışta ise 4.319,34 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.072,10 TL, satışta 4.697 TL olarak işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı alışta 5.304,75 TL, satışta 5.562,10 TL fiyatlandırılmakta.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın alış fiyatı 5.475,367 TL, satış fiyatı 5.476,064 TL olarak kaydedildi. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcılara fırsatlar sunarken dikkatli analiz gerektirmektedir. Mali piyasalardaki belirsizlikler, altın gibi değerli maddelere olan ilgiyi artırmaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.501,46
5.502,13
% -0.78
10:06
Ons Altın / TL
170.828,01
170.896,65
% -0.93
10:21
Ons Altın / USD
4.069,95
4.070,47
% -1.02
10:21
Çeyrek Altın
8.802,33
8.995,99
% -0.78
10:06
Yarım Altın
17.549,65
17.991,97
% -0.78
10:06
Ziynet Altın
35.209,33
35.873,91
% -0.78
10:06
Cumhuriyet Altını
39.111,00
39.704,00
% -0.09
13:01
Altın güncel altın fiyatları
