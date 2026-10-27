Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatları 6.403 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında %0,35'lik bir günlük gerileme yaşandı. Ayrıca, ons altın 4.001 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru ise 49,79 olarak belirlendi. Piyasalarda görülen sınırlı geri çekilme, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

100.000 TL bütçeniz ile gram altından 15 adet alım gerçekleştirebilir, bu işlem sonrası kalan tutar 3.949 TL olacaktır. Geçen haftaya göre ise gram altının dönüşü negatif yönde oldu; 7 gün önceki kapanışını 6.596 TL iken, son kapanışını 6.404 TL olarak gerçekleştirdi. Haftalık değişim ise 192 TL, yani yaklaşık %2,91 oranında bir düşüş gösterdi. Çeyrek altını tercih eden yatırımcılar ise 10.470 TL'den 9 adet çeyrek altın alabilir, böylece 5.774 TL kalan tutarlarıyla işlemlerini sürdürebilirler.

27 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.402 TL 6.403 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.244 TL 10.470 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.424 TL 20.939 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.513 TL 43.174 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.503 TL 4.683 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.415 TL 5.160 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.001 $ 4.001 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.413 TL 6.419 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.260 TL 10.495 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.456 TL 20.990 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.513 TL 43.174 TL





Grafik, geçtiğimiz günlerdeki fiyat değişimlerini yansıtmakta ve yatırımcıların karar alma süreçlerine yardımcı olmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.326 TL, direnç seviyesi ise 6.540 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.951 $ ve direnç 4.096 $ seviyelerinde bulunmaktadır. Yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle izlemeleri önerilmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular