Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Ekim Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatları 6.403 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında %0,35'lik bir günlük gerileme yaşandı. Ayrıca, ons altın 4.001 $ seviyesinde kalırken, dolar/TL kuru ise 49,79 olarak belirlendi. Piyasalarda görülen sınırlı geri çekilme, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
100.000 TL bütçeniz ile gram altından 15 adet alım gerçekleştirebilir, bu işlem sonrası kalan tutar 3.949 TL olacaktır. Geçen haftaya göre ise gram altının dönüşü negatif yönde oldu; 7 gün önceki kapanışını 6.596 TL iken, son kapanışını 6.404 TL olarak gerçekleştirdi. Haftalık değişim ise 192 TL, yani yaklaşık %2,91 oranında bir düşüş gösterdi. Çeyrek altını tercih eden yatırımcılar ise 10.470 TL'den 9 adet çeyrek altın alabilir, böylece 5.774 TL kalan tutarlarıyla işlemlerini sürdürebilirler.
27 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.402 TL
|6.403 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.244 TL
|10.470 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.424 TL
|20.939 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|42.513 TL
|43.174 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.503 TL
|4.683 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.415 TL
|5.160 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.001 $
|4.001 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.413 TL
|6.419 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.260 TL
|10.495 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.456 TL
|20.990 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|42.513 TL
|43.174 TL
Grafik, geçtiğimiz günlerdeki fiyat değişimlerini yansıtmakta ve yatırımcıların karar alma süreçlerine yardımcı olmaktadır.
Gram altın için destek seviyesi 6.326 TL, direnç seviyesi ise 6.540 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.951 $ ve direnç 4.096 $ seviyelerinde bulunmaktadır. Yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle izlemeleri önerilmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.413 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 641.265 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.470 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.001 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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