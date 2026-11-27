Bugün gram altın fiyatı 5.968 TL seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda, gram altında günlük %2,63 oranında bir artış gözlemlenirken, ons altın ise 3.654 $ olarak belirlenmiş durumda. Dolar/TL kuru 50,79 seviyelerinde seyrediyor. Bugün yaşanan fiyat yükselişinin, gram altındaki talep ve piyasa dinamiklerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
100.000 TL bütçenizle gram altın almayı tercih ettiğinizde, 16 adet gram altın satın alabilir ve 4.519 TL'lik bir tutarınız kalır. Çeyrek altın almak isterseniz, 10 adet çeyrek altın satın alabilir ve 2.430 TL'yle yolunuza devam edebilirsiniz. Son bir haftada gram altın fiyatı, 7 gün önce 5.939 TL iken, bugün 5.962 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu süreçte toplam 24 TL’lik bir artış kaydedildi ve değişim %0,40 olarak gerçekleşti.
27 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.967 TL
|5.968 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.547 TL
|9.757 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.034 TL
|19.514 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|39.885 TL
|40.488 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.320 TL
|4.498 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.197 TL
|4.925 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.654 $
|3.655 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.017 TL
|6.024 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.628 TL
|9.848 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.195 TL
|19.697 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|39.885 TL
|40.488 TL
Piyasalardaki bu fiyat değişimlerinin daha iyi anlaşılması adına, gram altın fiyatlarının seyrini gösteren grafiklerde, yatırımcıların fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeleri önemli.
Gram altın için destek seviyesi 5.809 TL, direnç seviyesi ise 6.039 TL. Ons altın destek 3.564 $ seviyesinde, direnç ise 3.699 $ olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler yatırımcılar için izlenmesi gereken kritik noktaları işaret ediyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.017 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 601.723 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.757 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.655 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum