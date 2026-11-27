Bugün gram altın fiyatı 5.968 TL seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda, gram altında günlük %2,63 oranında bir artış gözlemlenirken, ons altın ise 3.654 $ olarak belirlenmiş durumda. Dolar/TL kuru 50,79 seviyelerinde seyrediyor. Bugün yaşanan fiyat yükselişinin, gram altındaki talep ve piyasa dinamiklerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

100.000 TL bütçenizle gram altın almayı tercih ettiğinizde, 16 adet gram altın satın alabilir ve 4.519 TL'lik bir tutarınız kalır. Çeyrek altın almak isterseniz, 10 adet çeyrek altın satın alabilir ve 2.430 TL'yle yolunuza devam edebilirsiniz. Son bir haftada gram altın fiyatı, 7 gün önce 5.939 TL iken, bugün 5.962 TL seviyesine yükselmiş durumda. Bu süreçte toplam 24 TL’lik bir artış kaydedildi ve değişim %0,40 olarak gerçekleşti.

27 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.967 TL 5.968 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.547 TL 9.757 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 19.034 TL 19.514 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 39.885 TL 40.488 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.320 TL 4.498 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.197 TL 4.925 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.654 $ 3.655 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.017 TL 6.024 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.628 TL 9.848 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.195 TL 19.697 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 39.885 TL 40.488 TL





Piyasalardaki bu fiyat değişimlerinin daha iyi anlaşılması adına, gram altın fiyatlarının seyrini gösteren grafiklerde, yatırımcıların fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeleri önemli.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.809 TL, direnç seviyesi ise 6.039 TL. Ons altın destek 3.564 $ seviyesinde, direnç ise 3.699 $ olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler yatırımcılar için izlenmesi gereken kritik noktaları işaret ediyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular