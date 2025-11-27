Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Kasım Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 27 Kasım 2025: Günlük Değişimler ve Piyasa Durumu

27 Kasım 2025 tarihinde, altın piyasasında fiyatlar dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.156,92 Dolar olarak belirlendi. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmelerle analiz ediliyor.

Gram altın fiyatı, alışta 5.671,41 TL, satışta ise 5.672,18 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, gram altın yatırımcıları için önemli bir gösterge.

Diğer altın türlerinde de dikkat çeken fiyat hareketleri yaşandı. Çeyrek altın alış fiyatı 9.074,26 TL, satış fiyatı ise 9.274,01 TL olarak belirlendi. Yarım altın, 18.091,80 TL alış ve 18.548,02 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.313 TL ve satış fiyatı 38.893 TL olarak kaydedildi. Gremse altın ise 93.338 TL alış ve 94.260 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Küçük yatırımcılar için tercih edilen ata altın, 38.482 TL alış ve 38.765 TL'den işlem görmekte. Ziynet altın fiyatları alışta 36.297,04 TL, satışta 36.982,59 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, geleneksel altın yatırımını tercih edenler için önemli referans noktaları.

Bilezik fiyatları, altın piyasasındaki çeşitliliği gösteriyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.168,48 TL ve satışta 4.268,41 TL işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise 4.033,60 TL alış ve 4.650 TL satış fiyatıyla işlem etmekte. 22 ayar bilezik gramı 5.244,28 TL alış, 5.487,68 TL satış fiyatıyla belirlenmiş durumda. Bu durum, altın yatırımcılarına farklı seçenekler sunuyor.

Sonuç olarak 27 Kasım 2025 altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara duyarlı bir şekilde şekilleniyor. Yatırımcılar, bu fiyatları analiz ederek altın alım-satım kararlarını veriyor ve piyasa trendlerini takip ediyor. Ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam edecektir.