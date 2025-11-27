FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Kasım Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

27 Kasım 2025'te altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Ons altın fiyatı 4.156,92 Dolar olurken, gram altın alış fiyatı 5.671,41 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 9.074,26 TL, Cumhuriyet altını ise 38.313 TL alış fiyatıyla kaydedildi. Böylece, altın yatırımcıları için önemli referans noktaları oluştu. Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Kasım Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 27 Kasım 2025: Günlük Değişimler ve Piyasa Durumu

27 Kasım 2025 tarihinde, altın piyasasında fiyatlar dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.156,92 Dolar olarak belirlendi. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmelerle analiz ediliyor.

Gram altın fiyatı, alışta 5.671,41 TL, satışta ise 5.672,18 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, gram altın yatırımcıları için önemli bir gösterge.

Diğer altın türlerinde de dikkat çeken fiyat hareketleri yaşandı. Çeyrek altın alış fiyatı 9.074,26 TL, satış fiyatı ise 9.274,01 TL olarak belirlendi. Yarım altın, 18.091,80 TL alış ve 18.548,02 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.313 TL ve satış fiyatı 38.893 TL olarak kaydedildi. Gremse altın ise 93.338 TL alış ve 94.260 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Küçük yatırımcılar için tercih edilen ata altın, 38.482 TL alış ve 38.765 TL'den işlem görmekte. Ziynet altın fiyatları alışta 36.297,04 TL, satışta 36.982,59 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, geleneksel altın yatırımını tercih edenler için önemli referans noktaları.

Bilezik fiyatları, altın piyasasındaki çeşitliliği gösteriyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.168,48 TL ve satışta 4.268,41 TL işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise 4.033,60 TL alış ve 4.650 TL satış fiyatıyla işlem etmekte. 22 ayar bilezik gramı 5.244,28 TL alış, 5.487,68 TL satış fiyatıyla belirlenmiş durumda. Bu durum, altın yatırımcılarına farklı seçenekler sunuyor.

Sonuç olarak 27 Kasım 2025 altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara duyarlı bir şekilde şekilleniyor. Yatırımcılar, bu fiyatları analiz ederek altın alım-satım kararlarını veriyor ve piyasa trendlerini takip ediyor. Ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam edecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kasım ayı ekonomik güven endeksi belli olduKasım ayı ekonomik güven endeksi belli oldu
Açık Açık 17. Bölüm | Çağatay Özdoğru: Kur seviyesine isyan eden ihracatçı verimliliğine bakıyor mu?Açık Açık 17. Bölüm | Çağatay Özdoğru: Kur seviyesine isyan eden ihracatçı verimliliğine bakıyor mu?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.672,09
5.672,84
% -0.17
10:12
Ons Altın / TL
176.602,19
176.678,39
% -0.05
10:27
Ons Altın / USD
4.160,86
4.161,40
% -0.08
10:27
Çeyrek Altın
9.075,34
9.275,09
% -0.17
10:12
Yarım Altın
18.093,96
18.550,18
% -0.17
10:12
Ziynet Altın
36.301,36
36.986,91
% -0.17
10:12
Cumhuriyet Altını
38.313,00
38.893,00
% -0.15
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.