FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Mart Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

27 Mart 2026 itibarıyla altın piyasalarında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Ons altın fiyatı 4,459.50 dolar seviyesine yükselirken, gram altın alış fiyatı 6,377.51 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın 10,204.02 TL'den satışa sunuluyor. Diğer altın türlerindeki fiyatlar, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdüğünü gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler devam ederken, yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Mart Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Çamcı

Günlük Altın Piyasaları: 27 Mart 2026

27 Mart 2026 itibarıyla altın piyasalarında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4,459.50 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, yatırımcılar için altın talebinin devam ettiğini gösteriyor. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü etkiliyor.

Türk lirası cinsinden altın fiyatları incelendiğinde, gram altın alış fiyatı 6,377.51 TL, satış fiyatı 6,378.45 TL seviyesinde. Gram altın, piyasa yatırımcıları arasında tercih edilen bir değer saklama aracı. Alım satım yapanlar için gram altın, güncel ekonomik durumun önemli bir göstergesi.

Diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10,204.02 TL, satış fiyatı 10,428.77 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın, alış fiyatı 20,344.26 TL, satış fiyatı 20,857.54 TL seviyelerinde işlem görmekte. Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 44,050 TL, satış fiyatı 44,712 TL olarak kaydedilmiş. Bu fiyatlar, yatırımcıların güvenli liman arayışını işaret ediyor.

Gremse altın, alış fiyatı 108,036 TL, satış fiyatı 111,810 TL olarak belirlenmiş. Ata altın alış fiyatı 44,739 TL, satış fiyatı 47,821 TL seviyesinde. Ziynet altını da not edelim; alış fiyatı 40,816.06 TL, satış fiyatı 41,587.51 TL olarak gözlemleniyor. Bu fiyatlar, altın talebinin hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Bilezikler açısından bakıldığında, 14 ayar bilezik gramı 3,621.68 TL alış, 4,876.16 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4,635.26 TL, satış fiyatı ise 5,575 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 6,029.48 TL, satış fiyatı 6,375.92 TL seviyelerinde. Bu durum, altın bileziklerin de yatırım aracı olarak popülaritesini sürdüğünü gösteriyor.

Tüm bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomik belirsizliklerin etkisini açıkça ortaya koyuyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve altın piyasalarını sürekli takip etmeleri önem taşıyor. Altın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de güvenli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.369,91
6.370,88
% 1.98
10:26
Ons Altın / TL
197.854,08
197.936,40
% 1.89
10:41
Ons Altın / USD
4.450,81
4.451,41
% 1.58
10:41
Çeyrek Altın
10.191,85
10.416,38
% 1.98
10:26
Yarım Altın
20.320,00
20.832,77
% 1.98
10:26
Ziynet Altın
40.767,39
41.538,12
% 1.98
10:26
Cumhuriyet Altını
44.050,00
44.712,00
% -2.84
17:13
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.