Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Mart Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük Altın Piyasaları: 27 Mart 2026

27 Mart 2026 itibarıyla altın piyasalarında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4,459.50 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, yatırımcılar için altın talebinin devam ettiğini gösteriyor. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü etkiliyor.

Türk lirası cinsinden altın fiyatları incelendiğinde, gram altın alış fiyatı 6,377.51 TL, satış fiyatı 6,378.45 TL seviyesinde. Gram altın, piyasa yatırımcıları arasında tercih edilen bir değer saklama aracı. Alım satım yapanlar için gram altın, güncel ekonomik durumun önemli bir göstergesi.

Diğer altın türlerinde de hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10,204.02 TL, satış fiyatı 10,428.77 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın, alış fiyatı 20,344.26 TL, satış fiyatı 20,857.54 TL seviyelerinde işlem görmekte. Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 44,050 TL, satış fiyatı 44,712 TL olarak kaydedilmiş. Bu fiyatlar, yatırımcıların güvenli liman arayışını işaret ediyor.

Gremse altın, alış fiyatı 108,036 TL, satış fiyatı 111,810 TL olarak belirlenmiş. Ata altın alış fiyatı 44,739 TL, satış fiyatı 47,821 TL seviyesinde. Ziynet altını da not edelim; alış fiyatı 40,816.06 TL, satış fiyatı 41,587.51 TL olarak gözlemleniyor. Bu fiyatlar, altın talebinin hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Bilezikler açısından bakıldığında, 14 ayar bilezik gramı 3,621.68 TL alış, 4,876.16 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4,635.26 TL, satış fiyatı ise 5,575 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 6,029.48 TL, satış fiyatı 6,375.92 TL seviyelerinde. Bu durum, altın bileziklerin de yatırım aracı olarak popülaritesini sürdüğünü gösteriyor.

Tüm bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomik belirsizliklerin etkisini açıkça ortaya koyuyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve altın piyasalarını sürekli takip etmeleri önem taşıyor. Altın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de güvenli bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor.