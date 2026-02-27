Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Şubat Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 27 Şubat 2026: Günlük Durum

27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla uluslararası piyasada ons altın fiyatı 5.186,27 Dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu değer, yatırımcılar açısından kritik bir gösterge durumundadır. Özellikle ons altındaki yükseliş, yatırım yaklaşımlarını doğrudan etkilemektedir.

Türkiye'deki altın fiyatları da oldukça önemlidir. Gram altın, 7.329,066 TL alış ve 7.329,815 TL satış değerleriyle işlem görmektedir. Türkiye’de bireysel yatırımcılar gram altını en çok tercih etmektedir. Bu nedenle, bu fiyatlar yatırımcılar için anahtar bir gösterge olmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları ise dikkate değer seviyelere ulaşmıştır. Alış fiyatı 11.726,51 TL, satış fiyatı ise 11.984,25 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, düğünler ve özel günler için sıkça hediye edilmektedir. Bu durum, piyasa dinamikleri üzerinde etkili olmaktadır.

Yarım altın ise alış fiyatı 23.379,72 TL ve satış fiyatı 23.968,50 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, çeyrek altına göre daha büyük bir yatırım aracı olmaktadır. Bu nedenle, fiyatlarındaki değişim yatırımcıları etkilemektedir.

Cumhuriyet altını fiyatları 49.002 TL'den alış, 49.743 TL'den satış olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, uzun dönemli yatırım yapmak isteyenler için güvenli bir seçenek sunmaktadır.

Gremse altın için alış fiyatı 119.726 TL, satış fiyatı 121.279 TL olarak işlem görmektedir. Bu tür altınlar, daha büyük alımlar yapmak isteyen yatırımcılar için cazip kılmaktadır. Ata altının fiyatları ise alış 49.332 TL ve satış 49.850 TL şeklindedir. Bu altın türü, yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Ziynet altın, 46.906,02 TL alış ve 47.790,39 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Genellikle geleneksel hediyelik altın olarak tercih edilmektedir. Bu nedenle, fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak değişmektedir.

Bilezik fiyatları arasında 14 ayar bilezik gramı 4.048,67 TL alış, 5.334,26 TL satış ile işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 5.162,40 TL alış ve 5.845 TL satışla işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.723,34 TL alış ve 7.045,46 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Bu fiyatlar, yatırım ve tüketim amaçlı altın alımında önemli rol oynamaktadır.

Son olarak, serbest 0.995 has altının alış fiyatı 7.292,421 TL ve satış fiyatı 7.293,166 TL olarak belirlenmiştir. Bu tür altınlar, yüksek saflık oranına sahip olması nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Güncel altın fiyatları yatırımcılar için önemli sinyaller vermektedir. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Yatırımcıların altın fiyatlarını takip ederek bilinçli kararlar alması önem taşımaktadır.