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New York Fed imalat endeksi haziranda geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, haziranda 5,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

New York Fed imalat endeksi haziranda geriledi

New York Fed'in haziran ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi haziranda 13,9 puan azalarak 5,7 değerine düştü.

Endeksin, bu dönemde 13,2 değerini alacağı öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde azalmasına rağmen sektör faaliyetlerinde büyümeye işaret eden endeks, mayıs ayında 19,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi, haziranda 19,2 puan azalarak 3,5'e, sevkiyat endeksi 10,3 puan azalışla 8,6'ya indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 3,4 puan gerileyerek 30,1 oldu.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
New York haziran
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