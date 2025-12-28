Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Aralık Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Aralık 2025 Tarihinde Altın Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme

Bugün 28 Aralık 2025. Saat 10:00 itibariyle altın fiyatlarında bazı değişiklikler gözlemleniyor. Küresel piyasalarda ons altının değeri 4.531,17 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge oluşturuyor. Aynı zamanda arz talep dengelerinin ve ekonomik koşulların bir yansımasıdır.

Türkiye piyasasında gram altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde. Alış fiyatı 6.249,701 TL, satış fiyatı 6.250,515 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı olması nedeniyle halkın alım yönündeki tercihini gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları da güncellenmiş. Alış fiyatı 9.999,52 TL, satış fiyatı ise 10.219,59 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde sıkça hediye ediliyor. Bu nedenlerle fiyatları merakla takip ediliyor.

Yarım altın fiyatları alışta 19.936,55 TL, satışta 20.439,18 TL.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 41.897 TL, satış fiyatı 42.530 TL seviyesinde işlem görüyor. Gremse altın alış fiyatı 100.948 TL, satış fiyatı 102.670 TL. Ata altın fiyatları ise alışta 42.114 TL, satışta 42.354 TL olarak belirlenmiş.

Ziynet altını fiyatları 39.998,09 TL alış ve 40.753,36 TL satış seviyesinde. Bu fiyatlar, ziynet altın alım satımı yapanlar için piyasanın durumunu gösteriyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.473,17 TL alış, 4.617,45 TL satış olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.415,23 TL, satışta 5.070 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5.739,41 TL, satışta 5.997,81 TL'den işlem görüyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın, alışta 6.218,452 TL, satışta 6.219,262 TL seviyesindedir. Tüm bu fiyatlar, Türkiye’de altın alım satımı yapan yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Piyasa yönelimlerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bu veriler, 28 Aralık 2025 tarihindeki altın fiyatlarının genel bir görünümünü sunuyor. Mevcut fiyatlar, ekonomik dalgalanmaları takip eden yatırımcılar için kayda değer fırsatlar ya da riskler oluşturabilir. Piyasalardaki değişimleri göz önünde bulundurmak, altın yatırımlarınızı değerlendirirken önemlidir. Güncel fiyatları takip etmekte fayda bulunmaktadır.