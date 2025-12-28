FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Aralık Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altın değeri 4.531,17 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Türkiye'de gram altın fiyatı alışta 6.249,701 TL, satışta ise 6.250,515 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek altın 10.219,59 TL, Cumhuriyet altını 42.530 TL'den satılmakta. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım satım kararlarını etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Aralık Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Aralık 2025 Tarihinde Altın Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme

Bugün 28 Aralık 2025. Saat 10:00 itibariyle altın fiyatlarında bazı değişiklikler gözlemleniyor. Küresel piyasalarda ons altının değeri 4.531,17 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge oluşturuyor. Aynı zamanda arz talep dengelerinin ve ekonomik koşulların bir yansımasıdır.

Türkiye piyasasında gram altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde. Alış fiyatı 6.249,701 TL, satış fiyatı 6.250,515 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı olması nedeniyle halkın alım yönündeki tercihini gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları da güncellenmiş. Alış fiyatı 9.999,52 TL, satış fiyatı ise 10.219,59 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde sıkça hediye ediliyor. Bu nedenlerle fiyatları merakla takip ediliyor.

Yarım altın fiyatları alışta 19.936,55 TL, satışta 20.439,18 TL.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 41.897 TL, satış fiyatı 42.530 TL seviyesinde işlem görüyor. Gremse altın alış fiyatı 100.948 TL, satış fiyatı 102.670 TL. Ata altın fiyatları ise alışta 42.114 TL, satışta 42.354 TL olarak belirlenmiş.

Ziynet altını fiyatları 39.998,09 TL alış ve 40.753,36 TL satış seviyesinde. Bu fiyatlar, ziynet altın alım satımı yapanlar için piyasanın durumunu gösteriyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.473,17 TL alış, 4.617,45 TL satış olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.415,23 TL, satışta 5.070 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı alışta 5.739,41 TL, satışta 5.997,81 TL'den işlem görüyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın, alışta 6.218,452 TL, satışta 6.219,262 TL seviyesindedir. Tüm bu fiyatlar, Türkiye’de altın alım satımı yapan yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Piyasa yönelimlerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bu veriler, 28 Aralık 2025 tarihindeki altın fiyatlarının genel bir görünümünü sunuyor. Mevcut fiyatlar, ekonomik dalgalanmaları takip eden yatırımcılar için kayda değer fırsatlar ya da riskler oluşturabilir. Piyasalardaki değişimleri göz önünde bulundurmak, altın yatırımlarınızı değerlendirirken önemlidir. Güncel fiyatları takip etmekte fayda bulunmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026’da Türkiye'deki 218 OSB için yeni elektrik dağıtım tarifeleri belirlendi2026’da Türkiye'deki 218 OSB için yeni elektrik dağıtım tarifeleri belirlendi
'Hücum ettiğini görüyoruz' Altın için yeni tahmin! Diğer metalleri işaret etti'Hücum ettiğini görüyoruz' Altın için yeni tahmin! Diğer metalleri işaret etti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.249,70
6.250,52
% 1.29
23:59
Ons Altın / TL
194.292,74
194.507,46
% 1.36
23:59
Ons Altın / USD
4.530,88
4.531,47
% 1.16
23:59
Çeyrek Altın
9.999,52
10.219,59
% 1.29
23:59
Yarım Altın
19.936,55
20.439,18
% 1.29
23:59
Ziynet Altın
39.998,09
40.753,36
% 1.29
23:59
Cumhuriyet Altını
41.897,00
42.530,00
% 0.35
13:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.