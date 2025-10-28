FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ekim Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Ekim 2025 tarihinde altın fiyatları, önemli değişimlere sahne oldu. Ons altın fiyatı 3.941,57 Dolar olarak kaydedildi. Gram altın, alış fiyatı 5.317,15 TL, satış fiyatı 5.317,87 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın 8.507,44 TL, yarım altın ise 16.961,71 TL seviyelerinde işlem gördü. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 37.933 TL olarak güvenli bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Altın, güncel piyasa dinamikleri ile yatırımcılar için cazip seçenekler sunmakta.

Ezgi Sivritepe

28 Ekim 2025 tarihinde, altın fiyatları dikkat çekici değişiklikler yaşadı. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.941,57 Dolar olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik belirsizlikler, altının değerinin artmasına neden oldu. Yatırımcılar için altın, güvenli bir liman olma özelliğini korumaktadır.

Gram altın fiyatları, alış 5.317,151 TL, satış 5.317,865 TL olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biridir. Anlık fiyat dalgalanmaları, piyasa beklentilerine göre değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiği söylenebilir.

Çeyrek altın, alış fiyatı 8.507,44 TL, satış fiyatı 8.694,71 TL olarak işlem gördü. Çeyrek altın, hediyelik ve yatırım aracı olarak rağbet görmekte. Özellikle düğün sezonları ve özel günlerde bu alışverişlerde büyük talepler gözlemleniyor.

Yarım altın fiyatları, alış 16.961,71 TL, satış 17.389,42 TL seviyelerinde seyrediyor. Yarım altın, genellikle küçük bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar için erişilebilir bir alternatif sunmaktadır.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 37.933 TL, satış fiyatı 38.506 TL olarak belirlenmiştir. Bu yatırım aracı, güvenilir bir değer saklama aracı olarak biliniyor. Uzun vadeli yatırımcıların favorilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Gremse altın, alış 90.706 TL, satış 91.987 TL olarak işlem görüyor. Gremse altın, yüksek yatırım bütçesine sahip olanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor. Bu durum, ona olan talebi artırmaktadır.

Ata altın, alış fiyatı 37.370 TL, satış fiyatı 37.870 TL ile işlem görmektedir. Ata altın, Türkiye'de uzun yıllardır popülerdir. Düğünler gibi özel günlerde sıkça tercih edilmektedir.

Ziynet altını, alış fiyatı 34.029,77 TL, satış fiyatı 34.672,48 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geleneksel bir hediye seçeneği olarak kabul ediliyor. Kültürel alışkanlıkların bir parçası olarak önemini korumaktadır.

Bilezik fiyatları açısından 14 ayar bilezik gramı, alış 3.077,47 TL, satış 4.177,46 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı için alış 3.914,30 TL, satış 4.697 TL seviyeleri kaydedildi. 22 ayar bilezik gramı, alış 5.096,38 TL, satış 5.354,75 TL olarak işlem görmektedir. Bilezikler, hem yatırım aracı hem de kişisel kullanım için popüler alternatiflerdir.

Serbest 0.995 has altın, alış 5.290,565 TL, satış 5.291,276 TL olarak belirlendi. Tüm bu fiyatlar, altın piyasasının dinamik yapısını yansıtmaktadır. Yatırımcıların karar verirken piyasa trendlerini dikkate almaları önerilmektedir. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde altın, güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini korumaktadır.

