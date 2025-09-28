Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 28 Eylül 2025: Günlük Veriler

28 Eylül 2025'te altın piyasalarında önemli dalgalanmalar var. Saat 10.00'da ons altın fiyatları 3.760,24 Dolar seviyesinde. Bu fiyat, global altın talebinin artmasıyla ve jeopolitik belirsizliklerle yükselmektedir.

Gram altın, yatırımcılar için kritik bir gösterge oluşturmaktadır. Saat 10.00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.024,76 TL, satış fiyatı ise 5.025,54 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, gram altına olan ilgilerini sürdürüyor. Bu fiyatlar, piyasanın genel yönü hakkında bilgiler vermekte.

Çeyrek altın fiyatları, saat 10.00'da alış fiyatı 8.039,61 TL, satış fiyatı ise 8.216,77 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, hediyelik ve yatırım aracı olarak tercih edilmeye devam ediyor. İkili işlem stratejileri için bu fiyatlar önemli referans noktaları oluşturmakta.

Yarım altın alış fiyatı 16.028,97 TL, satış fiyatı ise 16.433,53 TL seviyelerinde belirlenmiştir. Cumhuriyet Altını'nın alış fiyatı 34.337 TL, satış fiyatı 34.856 TL'dir. Geleneksel yatırım yöntemlerini tercih edenler için bu seçenekler önemli rol oynamaktadır.

Gremse altın fiyatları dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 83.705 TL, satış fiyatı ise 84.332 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, yatırımcıların uzun dönemli beklentileri açısından dikkate değer bir türdür.

Ata altın alış fiyatı 34.485 TL, satış fiyatı ise 34.718 TL olarak tespit edilmiştir. Ziynet altın ise alış fiyatı 32.158,44 TL, satış fiyatı 32.766,55 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu tür altınlar, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatları da piyasalarda yatırımcıların ilgisini çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 2.835,31 TL, satış fiyatı 3.871,28 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı 3.614,27 TL alış ve 4.145 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.702,87 TL, satışta 4.907,25 TL seviyelerindedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 4.999,63 TL'den alış yapılıp 5.000,42 TL'den satılmaktadır. Altın fiyatları her geçen gün değişkenlik gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar için dikkatli bir piyasa takibi gerektirmektedir.

Yatırımcılar, altın alım satımı yapmadan önce güncel piyasa verilerini mutlaka takip etmelidir. Altın, güvenli liman olarak görülen bir varlık olmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcılar için her zaman ilgi çekici bir seçenek yaratmaktadır.