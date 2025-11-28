FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleriyle dalgalanıyor. Ons altın 4.187,54 dolara, gram altın ise 5.724,42 TL'ye yükseldi. Yatırımcılar, gram ve çeyrek altın gibi güvenli liman arayışlarına yöneliyor. Cumhuriyet altını, ziynet altınları ve bilezikler de ilgi görüyor. Bu koşullarda altın, değerini koruma potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

28 Kasım 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar gözlemleniyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon endişeleriyle birleşiyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Altın fiyatları da bu etkilerden etkileniyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.187,54 dolara işlem görmekte. Bu rakam, altının değerli bir yatırım aracı olmasını gösteriyor. Dolar cinsinden belirlenen ons fiyatı, talep ve arz dengesine bağlı olarak sürekli değişiyor.

Gram altın alış fiyatı 5.723,613 TL, satış fiyatı ise 5.724,42 TL. Türkiye'deki yatırımcılar için gram altın, yaygın olarak kullanılan bir yatırım aracı. Çeyrek altın da ilgi görüyor. Alış fiyatı 9.157,78 TL, satış fiyatı 9.359,43 TL. Yarım altın, alış fiyatı 18.258,33 TL, satış fiyatı 18.718,85 TL olarak belirlenmiş.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.293 TL, satış fiyatı ise 38.861 TL. Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 93.860 TL, satış fiyatı ise 94.858 TL olarak kaydedilmiş. Ata altın, alış fiyatı 38.698 TL, satış fiyatı 39.011 TL ile işlem görüyor.

Ziynet altının alış fiyatı 36.631,12 TL, satış fiyatı ise 37.323,22 TL seviyelerinde bulunuyor. Altın takı sektöründe, bilezikler de ilgi çekiyor. 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 3.186,55 TL, satış fiyatı ise 4.292,32 TL. 18 ayar bilezik gram alış fiyatı 4.051,33 TL, satış fiyatı 4.650 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.273,64 TL, satışta ise 5.522,62 TL.

28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi yaratıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik belirsizliklerle birleşiyor. Bu durum, yatırım kararlarını etkilemeye devam ediyor. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerini koruma potansiyeline sahip. Bu sebeple, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
Beklenen ödemeler hesaplara yatırıldıBeklenen ödemeler hesaplara yatırıldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.721,56
5.722,48
% 0.83
10:10
Ons Altın / TL
177.757,23
177.825,79
% 0.72
10:25
Ons Altın / USD
4.182,17
4.182,74
% 0.55
10:25
Çeyrek Altın
9.154,50
9.356,25
% 0.83
10:10
Yarım Altın
18.251,78
18.712,50
% 0.83
10:10
Ziynet Altın
36.617,98
37.310,54
% 0.83
10:10
Cumhuriyet Altını
38.293,00
38.861,00
% -0.08
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.