Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Kasım Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Kasım 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar gözlemleniyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon endişeleriyle birleşiyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Altın fiyatları da bu etkilerden etkileniyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.187,54 dolara işlem görmekte. Bu rakam, altının değerli bir yatırım aracı olmasını gösteriyor. Dolar cinsinden belirlenen ons fiyatı, talep ve arz dengesine bağlı olarak sürekli değişiyor.

Gram altın alış fiyatı 5.723,613 TL, satış fiyatı ise 5.724,42 TL. Türkiye'deki yatırımcılar için gram altın, yaygın olarak kullanılan bir yatırım aracı. Çeyrek altın da ilgi görüyor. Alış fiyatı 9.157,78 TL, satış fiyatı 9.359,43 TL. Yarım altın, alış fiyatı 18.258,33 TL, satış fiyatı 18.718,85 TL olarak belirlenmiş.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 38.293 TL, satış fiyatı ise 38.861 TL. Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 93.860 TL, satış fiyatı ise 94.858 TL olarak kaydedilmiş. Ata altın, alış fiyatı 38.698 TL, satış fiyatı 39.011 TL ile işlem görüyor.

Ziynet altının alış fiyatı 36.631,12 TL, satış fiyatı ise 37.323,22 TL seviyelerinde bulunuyor. Altın takı sektöründe, bilezikler de ilgi çekiyor. 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 3.186,55 TL, satış fiyatı ise 4.292,32 TL. 18 ayar bilezik gram alış fiyatı 4.051,33 TL, satış fiyatı 4.650 TL olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.273,64 TL, satışta ise 5.522,62 TL.

28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi yaratıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik belirsizliklerle birleşiyor. Bu durum, yatırım kararlarını etkilemeye devam ediyor. Altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerini koruma potansiyeline sahip. Bu sebeple, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.