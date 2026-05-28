Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Gelişmeler: 28 Mayıs 2026

28 Mayıs 2026, altın fiyatları açısından önemli bir gün. Saat 10:00'da ilan edilen fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara işaret ediyor.

Dünya genelinde en çok takip edilen değerli maden ons altın. Bu sabah fiyatı 4.381,97 Dolar seviyesinde. Bu rakam, yatırımcıların stratejilerini belirlemesi açısından önemli. Ons altın fiyatları, döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanma gösterebilir.

Türk Lirası cinsinden gram altın fiyatları, alışta 6.469,32 TL, satışta ise 6.470,19 TL. Altın alım satımı yapanlar bu fiyatlarla işlem yapabiliyor. Piyasa trendlerini takip edenler için bu rakamlar kritik öneme sahip. Gram altın alım satımı, Türkiye’de yaygın yatırım araçlarından biri.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.350,92 TL, satışta 10.578,77 TL. Yarım altın için alış fiyatı 20.637,14 TL, satış fiyatı 21.157,53 TL. Bu fiyatlar, birikim yapmayı düşünenler için fırsatlar sunuyor. Cumhuriyet Altını’nın alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL.

Gremse altın fiyatları alışta 104.877 TL, satışta 107.254 TL. Ata altın ise alışta 43.181 TL, satışta 43.974 TL'den işlem görmekte. Ziynet altın fiyatları alışta 41.403,67 TL, satışta 42.185,66 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, hediyelik altın alımlarında önemli bir rol oynamakta.

Yatırımcıların tercih ettiği bilezik fiyatları da belirlendi. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.535,37 TL, satış fiyatı ise 4.775,01 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.677,56 TL, satışta ise 5.445 TL. 22 ayar bilezik gramı alışta 5.889,23 TL, satışta 6.228,09 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Serbest piyasa koşullarında 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.436,976 TL, satışta 6.437,843 TL. Bu fiyatlar, alım satım dinamiklerini anlamak için önemli. Yatırımcılar, bu fiyatların karar alma süreçlerinde etkili olduğunu bilmelidir.

Altın fiyatlarındaki gelişmeler, yatırımcılar için fırsatlar yaratıyor. Ancak piyasalardaki dalgalanmalar her zaman takip edilmeli. 28 Mayıs 2026 itibarıyla altın alım yapmayı planlayanlar, bu fiyatları dikkate almalıdır.