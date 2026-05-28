Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Mayıs Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Mayıs 2026, altın fiyatları açısından kritik bir gün. Ons altın 4.381,97 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Türk Lirası cinsinden gram altın fiyatları alışta 6.469,32 TL, satışta 6.470,19 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.350,92 TL, satışta 10.578,77 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, bu fiyatlar sayesinde piyasa trendlerini analiz edebilir ve alım satım fırsatlarını değerlendirebilir.

Altın Piyasasında Gelişmeler: 28 Mayıs 2026

28 Mayıs 2026, altın fiyatları açısından önemli bir gün. Saat 10:00'da ilan edilen fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara işaret ediyor.

Dünya genelinde en çok takip edilen değerli maden ons altın. Bu sabah fiyatı 4.381,97 Dolar seviyesinde. Bu rakam, yatırımcıların stratejilerini belirlemesi açısından önemli. Ons altın fiyatları, döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanma gösterebilir.

Türk Lirası cinsinden gram altın fiyatları, alışta 6.469,32 TL, satışta ise 6.470,19 TL. Altın alım satımı yapanlar bu fiyatlarla işlem yapabiliyor. Piyasa trendlerini takip edenler için bu rakamlar kritik öneme sahip. Gram altın alım satımı, Türkiye’de yaygın yatırım araçlarından biri.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.350,92 TL, satışta 10.578,77 TL. Yarım altın için alış fiyatı 20.637,14 TL, satış fiyatı 21.157,53 TL. Bu fiyatlar, birikim yapmayı düşünenler için fırsatlar sunuyor. Cumhuriyet Altını’nın alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL.

Gremse altın fiyatları alışta 104.877 TL, satışta 107.254 TL. Ata altın ise alışta 43.181 TL, satışta 43.974 TL'den işlem görmekte. Ziynet altın fiyatları alışta 41.403,67 TL, satışta 42.185,66 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, hediyelik altın alımlarında önemli bir rol oynamakta.

Yatırımcıların tercih ettiği bilezik fiyatları da belirlendi. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.535,37 TL, satış fiyatı ise 4.775,01 TL. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.677,56 TL, satışta ise 5.445 TL. 22 ayar bilezik gramı alışta 5.889,23 TL, satışta 6.228,09 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Serbest piyasa koşullarında 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.436,976 TL, satışta 6.437,843 TL. Bu fiyatlar, alım satım dinamiklerini anlamak için önemli. Yatırımcılar, bu fiyatların karar alma süreçlerinde etkili olduğunu bilmelidir.

Altın fiyatlarındaki gelişmeler, yatırımcılar için fırsatlar yaratıyor. Ancak piyasalardaki dalgalanmalar her zaman takip edilmeli. 28 Mayıs 2026 itibarıyla altın alım yapmayı planlayanlar, bu fiyatları dikkate almalıdır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.486,16
6.487,06
% -1.38
10:27
Ons Altın / TL
201.310,55
201.373,53
% -1.58
10:42
Ons Altın / USD
4.386,08
4.386,64
% -1.57
10:42
Çeyrek Altın
10.377,85
10.606,34
% -1.38
10:27
Yarım Altın
20.690,85
21.212,68
% -1.38
10:27
Ziynet Altın
41.511,42
42.295,62
% -1.38
10:27
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

