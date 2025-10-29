Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Ekim 2025 tarihinde, saat 10.00'da altın fiyatları dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 3.977,67 Dolar düzeyinde işlem görüyor. Yatırımcılar, bu değerleri ve piyasalardaki olası riskleri göz önünde bulunduruyor. Pozisyonlarını bu verilere göre şekillendirecekler.

Gram altın alış fiyatı 5.364,92 TL, satış fiyatı ise 5.365,57 TL olarak belirlenmiştir. Yerli yatırımcılar, gram altın üzerinden yapılacak işlemleri bu fiyatlarla değerlendiriyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, alış ve satış kararlarını etkiliyor.

Çeyrek altın ise yatırımcılara 8.583,88 TL'den alış imkanı sunuyor. Satış fiyatı 8.772,71 TL'dir. Yarım altın alış fiyatı 17.114,10 TL, satış fiyatı 17.545,41 TL'dir. Cumhuriyet altın fiyatları alış için 37.083 TL, satış için 37.644 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, özel günlerde tercih edilen altın çeşitleridir.

Gremse altın için 91.306 TL alış, 92.691 TL satış fiyatları belirlenmiştir. Ata altını alış fiyatı 37.616 TL, satış fiyatı 38.160 TL’dir. Yatırımcılar, bu özel altın çeşitlerini değerlendirmeye devam ediyor. Ayrıca, ziynet altının fiyatları alışta 34.335,50 TL, satışta 34.983,52 TL olarak işlem görülüyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemlidir. 14 ayar bilezik gramı 3.098,19 TL alış, 4.205,65 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.910,78 TL, satış fiyatı ise 4.460 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.130,06 TL, satışta ise 5.395,95 TL’den işlem görüyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları 5.338,097 TL alış, 5.338,742 TL satış olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, has altının değerini yansıtıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle izlemeleri gereken unsurlar arasında yer alıyor. Piyasa dinamiklerini ve ekonomik gelişmeleri takip etmek, bilinçli kararlar almak açısından önemlidir.