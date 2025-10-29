FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Ons altın 3.977,67 Dolar ile işlem görmekte. Gram altın alış fiyatı 5.364,92 TL, çeyrek altın ise 8.583,88 TL'den alıcı buluyor. Yarım altın 17.114,10 TL, Cumhuriyet altını ise 37.083 TL'den satışa sunulmakta. Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli. Bu kapsamda, piyasa dinamikleri ve fiyat dalgalanmaları dikkatle izlenmeli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Hande Dağ

29 Ekim 2025 tarihinde, saat 10.00'da altın fiyatları dikkat çekiyor. Ons altın fiyatı 3.977,67 Dolar düzeyinde işlem görüyor. Yatırımcılar, bu değerleri ve piyasalardaki olası riskleri göz önünde bulunduruyor. Pozisyonlarını bu verilere göre şekillendirecekler.

Gram altın alış fiyatı 5.364,92 TL, satış fiyatı ise 5.365,57 TL olarak belirlenmiştir. Yerli yatırımcılar, gram altın üzerinden yapılacak işlemleri bu fiyatlarla değerlendiriyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, alış ve satış kararlarını etkiliyor.

Çeyrek altın ise yatırımcılara 8.583,88 TL'den alış imkanı sunuyor. Satış fiyatı 8.772,71 TL'dir. Yarım altın alış fiyatı 17.114,10 TL, satış fiyatı 17.545,41 TL'dir. Cumhuriyet altın fiyatları alış için 37.083 TL, satış için 37.644 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, özel günlerde tercih edilen altın çeşitleridir.

Gremse altın için 91.306 TL alış, 92.691 TL satış fiyatları belirlenmiştir. Ata altını alış fiyatı 37.616 TL, satış fiyatı 38.160 TL’dir. Yatırımcılar, bu özel altın çeşitlerini değerlendirmeye devam ediyor. Ayrıca, ziynet altının fiyatları alışta 34.335,50 TL, satışta 34.983,52 TL olarak işlem görülüyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemlidir. 14 ayar bilezik gramı 3.098,19 TL alış, 4.205,65 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.910,78 TL, satış fiyatı ise 4.460 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.130,06 TL, satışta ise 5.395,95 TL’den işlem görüyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları 5.338,097 TL alış, 5.338,742 TL satış olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, has altının değerini yansıtıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle izlemeleri gereken unsurlar arasında yer alıyor. Piyasa dinamiklerini ve ekonomik gelişmeleri takip etmek, bilinçli kararlar almak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg banttan inişinin 3. yılında Avrupa'ya açıldıTogg banttan inişinin 3. yılında Avrupa'ya açıldı
Zam bekleniyor! Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelası...Zam bekleniyor! Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelası...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.398,49
5.399,18
% 1.33
11:01
Ons Altın / TL
168.013,37
168.070,45
% 1.41
11:16
Ons Altın / USD
4.006,28
4.006,81
% 1.38
11:16
Çeyrek Altın
8.637,59
8.827,66
% 1.33
11:01
Yarım Altın
17.221,19
17.655,32
% 1.33
11:01
Ziynet Altın
34.550,36
35.202,66
% 1.33
11:01
Cumhuriyet Altını
37.083,00
37.644,00
% -2.24
15:44
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.