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Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 29 Ekim 2026'da 6.465 TL olarak işlem gördü ve gün içinde %0,82 oranında geri çekilme yaşandı. Son 7 günde gram altındaki değişim 138 TL düşüşle %2,10'luk kayıp olarak kaydedildi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 29 Ekim 2026'da 6.465 TL'den işlem görürken, gün içinde %0,82 oranında bir geri çekilme yaşandı. Aynı dönemde ons altın fiyatı 4.034 $ seviyelerinde sabit kaldı. Dolar/TL kuru ise 49,84 olarak belirlendi. Piyasalarda son günlerdeki dalgalanmaların etkisiyle gram altında günlük ve haftalık geri çekilmeler gözlemleniyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın yatırımında 15 adet gram altın alınabiliyor ve işlemler sonrası yatırımcının elinde 3.030 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor; bu yatırım sonrası kalan tutar ise 4.872 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz haftaya kıyasla gram altının 7 gün önceki kapanışı 6.599 TL iken, son kapanış değeri 6.460 TL olarak belirlendi. Bu haftalık değişim 138 TL düşüş gösterirken, yüzde olarak ise -2,10’lik bir kayıp yaşandı.

Güncel Altın Fiyatları

29 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.464 TL 6.465 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.342 TL 10.570 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.620 TL 21.139 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.082 TL 43.724 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.527 TL 4.719 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.453 TL 5.200 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.035 $ 4.036 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.495 TL 6.503 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.393 TL 10.632 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.720 TL 21.265 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.082 TL 43.724 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.364 TL, direnç seviyesi ise 6.578 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ons altın için 3.972 dolar destek, 4.117 dolar direnç seviyeleri dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.495 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 649.543 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.570 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.036 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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