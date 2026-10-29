Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 29 Ekim 2026'da 6.465 TL'den işlem görürken, gün içinde %0,82 oranında bir geri çekilme yaşandı. Aynı dönemde ons altın fiyatı 4.034 $ seviyelerinde sabit kaldı. Dolar/TL kuru ise 49,84 olarak belirlendi. Piyasalarda son günlerdeki dalgalanmaların etkisiyle gram altında günlük ve haftalık geri çekilmeler gözlemleniyor.
100.000 TL bütçeyle gram altın yatırımında 15 adet gram altın alınabiliyor ve işlemler sonrası yatırımcının elinde 3.030 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor; bu yatırım sonrası kalan tutar ise 4.872 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz haftaya kıyasla gram altının 7 gün önceki kapanışı 6.599 TL iken, son kapanış değeri 6.460 TL olarak belirlendi. Bu haftalık değişim 138 TL düşüş gösterirken, yüzde olarak ise -2,10’lik bir kayıp yaşandı.
29 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.464 TL
|6.465 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.342 TL
|10.570 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.620 TL
|21.139 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.082 TL
|43.724 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.527 TL
|4.719 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.453 TL
|5.200 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.035 $
|4.036 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.495 TL
|6.503 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.393 TL
|10.632 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.720 TL
|21.265 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.082 TL
|43.724 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.364 TL, direnç seviyesi ise 6.578 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ons altın için 3.972 dolar destek, 4.117 dolar direnç seviyeleri dikkatle izlenmelidir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.495 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 649.543 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.570 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.036 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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