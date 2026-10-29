Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 29 Ekim 2026'da 6.465 TL'den işlem görürken, gün içinde %0,82 oranında bir geri çekilme yaşandı. Aynı dönemde ons altın fiyatı 4.034 $ seviyelerinde sabit kaldı. Dolar/TL kuru ise 49,84 olarak belirlendi. Piyasalarda son günlerdeki dalgalanmaların etkisiyle gram altında günlük ve haftalık geri çekilmeler gözlemleniyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın yatırımında 15 adet gram altın alınabiliyor ve işlemler sonrası yatırımcının elinde 3.030 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor; bu yatırım sonrası kalan tutar ise 4.872 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz haftaya kıyasla gram altının 7 gün önceki kapanışı 6.599 TL iken, son kapanış değeri 6.460 TL olarak belirlendi. Bu haftalık değişim 138 TL düşüş gösterirken, yüzde olarak ise -2,10’lik bir kayıp yaşandı.

29 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.464 TL 6.465 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.342 TL 10.570 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.620 TL 21.139 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.082 TL 43.724 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.527 TL 4.719 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.453 TL 5.200 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.035 $ 4.036 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.495 TL 6.503 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.393 TL 10.632 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.720 TL 21.265 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.082 TL 43.724 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.364 TL, direnç seviyesi ise 6.578 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ons altın için 3.972 dolar destek, 4.117 dolar direnç seviyeleri dikkatle izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular