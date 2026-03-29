Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Mart 2026 Günlük Altın Fiyatları ve Piyasa Değerlendirmesi

Bugün 29 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli hareketler gözlemleniyor. Saat 10.00’da, küresel ekonomik dengenin belirsizliği dikkat çekiyor. Bugünün verilerine göre, ons altın fiyatı 4.493,82 ABD Doları seviyesinde. Bu değer, yatırımcılar açısından altın alım satım işlemlerinde dikkate alınması gereken bir fiyat.

Türk Lirası üzerinden işlem gören altın türlerinin fiyatları da net bir şekilde hesaplanabiliyor. Günlük bazda gram altın fiyatı, alışta 6.417,408 TL, satışta ise 6.418,208 TL seviyesinde. Gram altın, yatırımcılar için pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, piyasa dalgalanmalarına karşı korunma aracı olarak da tercih ediliyor.

Çeyrek altın, alış fiyatında 10.267,85 TL, satış fiyatında ise 10.493,77 TL olarak belirlenmiş. Düğün ve özel günlerde hediye olarak sıkça tercih ediliyor. Yarım altın fiyatları alışta 20.471,53 TL, satışta 20.987,54 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın, daha büyük bir yatırım yapmak isteyenler için bir alternatif sunuyor.

Cumhuriyet altını, alışta 44.176 TL ve satışta 44.844 TL seviyesinde. Genellikle uzun vadeli yatırım araçları arasında yer alıyor. Gremse altın fiyatları alışta 108.302 TL, satışta 113.833 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın, büyük yatırımcılar tarafından sık tercih edilen bir ürün.

Ata altın fiyatları alışta 44.417 TL, satışta ise 46.203 TL seviyesinde işlem görmekte. Ziynet altını ise alışta 41.071,41 TL, satışta 41.846,72 TL seviyesinde işlem görmekte.

Bilezik altınlar da yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.630,82 TL, satışta 4.850,52 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.653,71 TL, satışta ise 5.575 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.044,33 TL, satışta 6.338,45 TL olarak işlem görmekte. Bu ürünler hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih ediliyor.

Son olarak serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.385,321 TL, satışta ise 6.386,117 TL olarak belirlenmiştir.

Altın fiyatları 29 Mart 2026 itibarıyla yatırımcılar için çeşitli seçenekler sunuyor. Piyasa koşullarını dikkatlice değerlendirmek, doğru kararlar almak için kritik önem taşıyor. Ekonomik gelişmeleri takip eden yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu yaklaşım, gelecekteki yatırımlarını şekillendirmek açısından önemli olabilir.