FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Mart Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, güvenli liman arayışını artırdı. Günlük altın verilerine göre, ons altın 4.493,82 ABD Doları seviyesindeyken, gram altın 6.417,408 TL alış ve 6.418,208 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 10.267,85 TL alış ve 10.493,77 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Tüm bu veriler, yatırımcıların karar süreçlerinde önemli rol oynuyor.

29 Mart 2026 Günlük Altın Fiyatları ve Piyasa Değerlendirmesi

Bugün 29 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli hareketler gözlemleniyor. Saat 10.00’da, küresel ekonomik dengenin belirsizliği dikkat çekiyor. Bugünün verilerine göre, ons altın fiyatı 4.493,82 ABD Doları seviyesinde. Bu değer, yatırımcılar açısından altın alım satım işlemlerinde dikkate alınması gereken bir fiyat.

Türk Lirası üzerinden işlem gören altın türlerinin fiyatları da net bir şekilde hesaplanabiliyor. Günlük bazda gram altın fiyatı, alışta 6.417,408 TL, satışta ise 6.418,208 TL seviyesinde. Gram altın, yatırımcılar için pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, piyasa dalgalanmalarına karşı korunma aracı olarak da tercih ediliyor.

Çeyrek altın, alış fiyatında 10.267,85 TL, satış fiyatında ise 10.493,77 TL olarak belirlenmiş. Düğün ve özel günlerde hediye olarak sıkça tercih ediliyor. Yarım altın fiyatları alışta 20.471,53 TL, satışta 20.987,54 TL olarak işlem görüyor. Yarım altın, daha büyük bir yatırım yapmak isteyenler için bir alternatif sunuyor.

Cumhuriyet altını, alışta 44.176 TL ve satışta 44.844 TL seviyesinde. Genellikle uzun vadeli yatırım araçları arasında yer alıyor. Gremse altın fiyatları alışta 108.302 TL, satışta 113.833 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın, büyük yatırımcılar tarafından sık tercih edilen bir ürün.

Ata altın fiyatları alışta 44.417 TL, satışta ise 46.203 TL seviyesinde işlem görmekte. Ziynet altını ise alışta 41.071,41 TL, satışta 41.846,72 TL seviyesinde işlem görmekte.

Bilezik altınlar da yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.630,82 TL, satışta 4.850,52 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.653,71 TL, satışta ise 5.575 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 6.044,33 TL, satışta 6.338,45 TL olarak işlem görmekte. Bu ürünler hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih ediliyor.

Son olarak serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.385,321 TL, satışta ise 6.386,117 TL olarak belirlenmiştir.

Altın fiyatları 29 Mart 2026 itibarıyla yatırımcılar için çeşitli seçenekler sunuyor. Piyasa koşullarını dikkatlice değerlendirmek, doğru kararlar almak için kritik önem taşıyor. Ekonomik gelişmeleri takip eden yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu yaklaşım, gelecekteki yatırımlarını şekillendirmek açısından önemli olabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.417,41
6.418,21
% 2.74
23:59
Ons Altın / TL
199.395,44
199.849,93
% 2.78
23:59
Ons Altın / USD
4.493,55
4.494,11
% 2.55
23:59
Çeyrek Altın
10.267,85
10.493,77
% 2.74
23:59
Yarım Altın
20.471,53
20.987,54
% 2.74
23:59
Ziynet Altın
41.071,41
41.846,72
% 2.74
23:59
Cumhuriyet Altını
44.176,00
44.844,00
% 1.11
13:00
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.