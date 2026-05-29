Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Mayıs 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Saat 10:00'da ons altının fiyatı 4.522,95 dolara ulaşmış durumda. Altın fiyatlarının dünya genelindeki seyrini yansıttığı gibi, yerel piyasalarda da dalgalanmalara işaret ediyor.

Türk lirası üzerinden yapılan altın alım satım işlemlerinde gram altın fiyatları dikkat çekiyor. Alış fiyatı 6.674,41 TL, satış fiyatı ise 6.675,22 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında sıkça tercih ediliyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.679,05 TL, satışta 10.913,98 TL olarak kaydedilmiş. Çeyrek altın, düğünler ve özel günler için yaygın olarak hediye ediliyor. Bu nedenle, bu fiyatlar geniş bir kitleyi etkiliyor. Yarım altın ise alışta 21.291,36 TL, satışta 21.827,96 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını, alışta 44.504 TL, satışta 45.176 TL olarak fiyatlandırılmış. Gram altın ile birlikte hacimli alım satımlarda dikkat çeken bir tür olarak öne çıkıyor. Gremse altın ise alışta 108.191 TL, satışta 110.611 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Ata altının alış fiyatı 44.545 TL, satış fiyatı ise 45.350 TL olarak belirlenmiş. Bu tür altınlar, hem yatırım hem de hediyelik olarak tercih ediliyor.

Ziynet altın alış fiyatı 42.716,20 TL, satış fiyatı ise 43.522,42 TL olarak belirtildi. Ayrıca, bilezik sektöründeki fiyatlar da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.649,95 TL'den alınıp 4.908,87 TL'den satılıyor. 18 ayar bilezikte alış fiyatı 4.677,56 TL, satış fiyatı 5.445 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezikteki fiyatlar, alışta 6.075,42 TL, satışta 6.423,73 TL seviyelerinde belirlendi.

Serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 6.641,035 TL, satış fiyatı ise 6.641,842 TL olarak açıklandı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor.