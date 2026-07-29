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Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli fiyat hareketleri yaşanıyor. Ons altın fiyatı 4.041,12 Dolar olarak kaydedildi. Türk lirası cinsinden gram altın alış fiyatı 6.157,453 TL, çeyrek altın alış fiyatı ise 9.851,92 TL oldu. Dalgalı piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar, altın alım satım stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Yükselen fiyatlar, altın yatırımını cazip hale getiriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Saat 10:00'da kaydedilen verilere göre ons altın fiyatı 4.041,12 Dolar oldu. Bu değer, yatırımcılar ve traderlar için dikkat çekici bir gösterge oluşturuyor. Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülüyor. Bu fiyat seviyeleri, piyasa oyuncularının alım satım stratejilerini etkileyebilir.

Türk lirası cinsinden gram altının alış fiyatı 6.157,453 TL, satış fiyatı ise 6.158,322 TL olarak belirlendi. Piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak gram altın fiyatlarındaki artış, bireysel yatırımcılar arasında ilgi uyandırıyor. Altın, tarihsel olarak enflasyona karşı koruma sağlayarak alternatif bir değer saklama aracı oluyor.

Küçük gramajlarda yatırım yapmak isteyenler için çeyrek altın, alış fiyatı 9.851,92 TL, satış fiyatı 10.068,86 TL olarak belirlendi. Yarım altının alış fiyatı 19.642,28 TL, satış fiyatı ise 20.137,71 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu rakamlar, altın alım satımında önemli kaygılar doğuruyor. Ayrıca, alternatif yatırım fırsatları arayan bireysel tasarruf sahiplerine de seçenekler sunuyor.

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 40.581 TL, satış fiyatı 41.194 TL ile öne çıkıyor. Gremse altın alış fiyatı 99.342 TL, satış fiyatı ise 100.006 TL olarak belirlenmiş durumda. Ata altın ise alış fiyatı 40.646 TL, satış fiyatı 41.037 TL ile dikkat çekiyor. Düğün sezonlarının yaklaşmasıyla ziynet altınlarının fiyatları da artış gösteriyor.

Takı alanında yatırım yapmak isteyenler için ayar bilezik fiyatları dikkat çekmekte. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.348,29 TL, satış fiyatı 4.503,18 TL seviyesinde. 18 ayar bilezik gramı 4.219,92 TL ve 4.935 TL olarak işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise 5.585,23 TL ve 5.769,22 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altının alış fiyatı 6.126,666 TL, satış fiyatı 6.127,53 TL olarak belirleniyor. Yenilenen piyasa verileri, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli rol oynuyor. Bu tür fiyat değişiklikleri, altın yatırımının dinamik bir süreç olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, 29 Temmuz 2026 itibarıyla altın piyasasında yaşanan fiyat hareketleri dikkat çekmeye devam ediyor. Dalgalı piyasa koşullarında altın, stratejik bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Yatırım yapmayı düşünen bireylerin, piyasa verilerini ve altın fiyatlarındaki değişimleri gözlemlemesi önemli bir gereklilik.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.163,66
6.164,49
% 0.45
10:28
Ons Altın / TL
191.772,61
191.846,44
% 0.51
10:43
Ons Altın / USD
4.046,52
4.047,03
% 0.45
10:43
Çeyrek Altın
9.861,86
10.078,93
% 0.45
10:28
Yarım Altın
19.662,08
20.157,87
% 0.45
10:28
Ziynet Altın
39.447,44
40.192,44
% 0.45
10:28
Cumhuriyet Altını
40.581,00
41.194,00
% -0.98
17:04
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Altın güncel altın fiyatları
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