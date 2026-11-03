FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.290 TL seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %0,78’lik günlük geri çekilme meydana geldi. Haftalık süreçte gram altın fiyatı 6.297 TL'ye gerileyerek -128 TL değişim gösterdi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.290 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte gram altında %0,78’lik bir günlük geri çekilme yaşandı. Dolar/TL kuru ise 50,00 civarında seyrediyor ve ons altın fiyatı 3.912 $ olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, hem günlük hem de haftalık piyasa dinamiklerini etkileyen önemli etkenler arasında yer alıyor.

100.000 TL birikimi ile gram altın alınması durumda 15 adet gram altın alınabilmekte, yatırımcının elinde 5.647 TL kalmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar 7.440 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.426 TL seviyesinden kapanmışken, bu hafta 6.297 TL seviyesine geriledi. Haftalık değişim ise -128 TL ile %2,00 oranında bir düşüş göstermektedir.

Güncel Altın Fiyatları

03 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.289 TL 6.290 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.063 TL 10.285 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.063 TL 20.569 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.991 TL 42.628 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.430 TL 4.602 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.327 TL 5.060 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.912 $ 3.912 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.334 TL 6.340 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.135 TL 10.367 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.206 TL 20.733 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.991 TL 42.628 TL


Son fiyat hareketleri göz önüne alındığında, gram altın için önemli destek seviyeleri 6.174 TL olarak belirlenmişken, direnç seviyesi ise 6.469 TL'dir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken ons altın için destek 3.839 dolar, direnç ise 4.031 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.334 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 633.410 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.285 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.912 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı
Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosuEmekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Anahtar Kelimeler:
altın alış satış güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.