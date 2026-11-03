Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.290 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte gram altında %0,78’lik bir günlük geri çekilme yaşandı. Dolar/TL kuru ise 50,00 civarında seyrediyor ve ons altın fiyatı 3.912 $ olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, hem günlük hem de haftalık piyasa dinamiklerini etkileyen önemli etkenler arasında yer alıyor.
100.000 TL birikimi ile gram altın alınması durumda 15 adet gram altın alınabilmekte, yatırımcının elinde 5.647 TL kalmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar 7.440 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.426 TL seviyesinden kapanmışken, bu hafta 6.297 TL seviyesine geriledi. Haftalık değişim ise -128 TL ile %2,00 oranında bir düşüş göstermektedir.
03 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.289 TL
|6.290 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.063 TL
|10.285 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.063 TL
|20.569 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.991 TL
|42.628 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.430 TL
|4.602 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.327 TL
|5.060 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.912 $
|3.912 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.334 TL
|6.340 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.135 TL
|10.367 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.206 TL
|20.733 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.991 TL
|42.628 TL
Son fiyat hareketleri göz önüne alındığında, gram altın için önemli destek seviyeleri 6.174 TL olarak belirlenmişken, direnç seviyesi ise 6.469 TL'dir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken ons altın için destek 3.839 dolar, direnç ise 4.031 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.334 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 633.410 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.285 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.912 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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