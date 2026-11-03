Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Kasım Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.290 TL seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte gram altında %0,78’lik bir günlük geri çekilme yaşandı. Dolar/TL kuru ise 50,00 civarında seyrediyor ve ons altın fiyatı 3.912 $ olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, hem günlük hem de haftalık piyasa dinamiklerini etkileyen önemli etkenler arasında yer alıyor.

100.000 TL birikimi ile gram altın alınması durumda 15 adet gram altın alınabilmekte, yatırımcının elinde 5.647 TL kalmaktadır. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar 7.440 TL olarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın 6.426 TL seviyesinden kapanmışken, bu hafta 6.297 TL seviyesine geriledi. Haftalık değişim ise -128 TL ile %2,00 oranında bir düşüş göstermektedir.

03 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.289 TL 6.290 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.063 TL 10.285 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.063 TL 20.569 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.991 TL 42.628 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.430 TL 4.602 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.327 TL 5.060 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.912 $ 3.912 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.334 TL 6.340 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.135 TL 10.367 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.206 TL 20.733 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.991 TL 42.628 TL





Son fiyat hareketleri göz önüne alındığında, gram altın için önemli destek seviyeleri 6.174 TL olarak belirlenmişken, direnç seviyesi ise 6.469 TL'dir. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken ons altın için destek 3.839 dolar, direnç ise 4.031 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular