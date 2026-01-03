FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 3 Ocak Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

3 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkati üzerine çekiyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.331,46 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 5.991,09 TL alış, 5.991,88 TL satış fiyatları ile belirlendi. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların dikkatle takip ettiği rakamlar arasında yer alıyor. Geleneksel yatırımlar ve mücevher alımları için altın fiyatlarındaki değişimler önemli etkiler yaratıyor.

Ezgi Sivritepe

3 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00'da uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.331,46 Dolar olarak kaydedildi. Bu durum, dünya genelindeki piyasaların altına olan etkilerini gösteriyor. Ayrıca, yatırımcı güvenini de yansıtıyor.

Gram altın fiyatları 5.991,09 TL alış, 5.991,88 TL satış olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki arz ve talep dengesini yansıtıyor. Yatırımcılar altın alım satım kararlarını bu faktörlerden etkileniyor.

Çeyrek altın fiyatları için alış fiyatı 9.585,75 TL, satış fiyatı ise 9.796,73 TL. Yarım altın alış fiyatı 19.111,59 TL, satış fiyatı ise 19.593,45 TL olarak işlem görmekte. Cumhuriyet altını alış fiyatı 41.633 TL, satış fiyatı ise 42.262 TL. Bu rakamlar geleneksel yatırımlar yapan bireyler için dikkat çekici.

Gremse altın alış fiyatı 100.970 TL, satış fiyatı ise 102.251 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın 41.604 TL alış, 41.935 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Ziynet altın fiyatları ise 38.343 TL alış, 39.067,06 TL satış olarak kaydedildi. Bu altın türleri hediye veya yatırım aracı olarak kullanılıyor.

14 ayar bilezik gram fiyatı 3.430,33 TL alış, 4.575,50 TL satış olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.361,90 TL, satışta 5.070 TL seviyelerine ulaşmıştır. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.669,78 TL, satışta 5.936,50 TL olarak işlem görmekte. Bu fiyatlar mücevher alımında etkili olmaktadır.

Serbest 0.995 has altın fiyatı 5.961,138 TL alış, 5.961,922 TL satış olarak belirlenmiştir. Tüm veriler 3 Ocak 2026 tarihinde altın piyasasının genel durumunu yansıtıyor. Yatırımcılar, piyasadaki dalgalanmaları ve fiyatların yönünü bu verilere göre belirlemekte. Yılın bu döneminde altın fiyatlarındaki gelişmeler, ilerleyen günlerde yatırım stratejilerini etkileyebilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.991,09
5.991,88
% 0.43
23:59
Ons Altın / TL
186.318,27
186.393,90
% 0.53
23:59
Ons Altın / USD
4.331,18
4.331,75
% 0.27
23:59
Çeyrek Altın
9.585,75
9.796,73
% 0.43
23:59
Yarım Altın
19.111,59
19.593,45
% 0.43
23:59
Ziynet Altın
38.343,00
39.067,06
% 0.43
23:59
Cumhuriyet Altını
41.633,00
42.262,00
% 1.55
16:49
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
