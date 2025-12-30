FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın piyasalarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ons altın fiyatı 4.364,15 dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye'de gram altın 6024,419 TL alış ve 6025,193 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 9639,07 TL'den başlarken, Cumhuriyet altını 40917 TL seviyesinden işlem görmektedir. Bilezik altın fiyatlarında da yükseliş gözlemleniyor. Yatırımcılar, dalgalanmalara karşı altın talebini artırmaya devam ediyor.

Ezgi Sivritepe

Altın piyasaları, 30 Aralık 2025 tarihinde dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, 4.364,15 dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları ve yerel yatırımcıları etkiliyor. Yatırımcılar, ons altın fiyatlarının seyrini analiz ediyor. Türkiye'deki altın fiyatları da önemli değişimler gösteriyor.

Gram altın fiyatı, saat 10:00 itibarıyla alışta 6024,419 TL, satışta ise 6025,193 TL olarak belirlendi. Bu değerler, gram altına olan talebin arttığını gösteriyor. Türkiye'de gram altın, genelde güvenli bir yatırım aracı olarak kullanılmakta. Ekonomik dalgalanmalara karşı koruma sağlıyor. Dolayısıyla gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa katılımcılarının dikkatini çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9639,07 TL, satışta ise 9851,19 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatların artışı, düğün sezonlarının yoğunlaşmasından kaynaklanıyor. Yatırımcılar, çeyrek altına olan talebi artırıyor. Yarım altın fiyatları da benzer bir trend izliyor. Alış fiyatı 19217,9 TL, satış fiyatı 19702,38 TL olarak belirlendi. Çeyrek ve yarım altın, Türkiye'de yatırım için tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40917 TL, satış fiyatı ise 41543 TL seviyesindedir. Bu durum, yatırımcıların uzun vadeli değerlendirmelerinde Cumhuriyet altınını öne çıkartıyor. Gremse altın fiyatları alışta 97762 TL, satışta ise 99573 TL seviyesine ulaşıyor. Ata altın ve ziynet altın fiyatları sırasıyla 40785 TL ve 38556,28 TL alış, 41077 TL ve 39284,26 TL satış şeklinde belirlenmiş. Bu altın türleri, birçok yatırımcı ve tasarruf sahibinin tercihlerinde önemli yer tutuyor.

Bilezik altın kategorisinde, 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3361,67 TL, satış fiyatı ise 4493,22 TL olarak geçiyor. 18 ayar bilezik gramı için fiyatlar 4264,58 TL alış, 5070 TL satış şeklinde belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5558,21 TL, satışta 5816,25 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, işçilik ve tasarım açısından farklılıklar gösteriyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları ise alışta 5994,297 TL, satışta 5995,067 TL olarak işlem görmekte. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomi hakkında önemli ipuçları sunuyor. Altın fiyatlarındaki gelişmeler, gelecekte neler olabileceğine dair ipuçları veriyor.

