Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Kasım Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Kasım 2025 tarihinde altın piyasası dikkat çekici fiyatlarla karşı karşıya. Altın, yatırımcılar arasında güvenli liman olarak kabul ediliyor. Global ekonomik belirsizlikler karşısında değerini koruma potansiyeli bulunmakta. Saat 10.00 itibarıyla piyasalarda altın fiyatları yatırımcıların ilgisini cezbetmekte.

Dolar bazında ons altın fiyatı 4.217,67 dolara ulaştı. Bu yükseliş, global ekonomik koşullara bağlı olabilir. Merkez bankalarının para politikalarındaki gelişmeler de önemli rol oynuyor. Ekonomik istikrarsızlıklar altına olan talebi artırıyor. Bu talep, ons altının fiyatının yükselmesine neden oluyor.

Türk Lirası cinsinden gram altın fiyatı alışta 5.762,772 TL, satışta 5.763,551 TL olarak işlem görmekte. Gram altın, bireysel yatırımcılar için popüler bir seçenek. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı duyarlılığı yüksek bir gösterge niteliğindedir. Yatırımcılar, gram altın alım-satımındaki fiyat değişimlerini takip ediyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.220,44 TL, satışta 9.423,41 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın, düğünler ve özel günlerde hediye edilen bir yatırım aracı. Yarım altının fiyatı ise alışta 18.383,24 TL, satışta 18.846,81 TL'dir. Bu fiyatlar, altın alım satımı yapacaklar için dikkat çekmektedir.

Cumhuriyet altını, alışta 38.664 TL, satışta ise 39.243 TL seviyesindedir. Gramse altın alış fiyatı 94.152 TL, satış fiyatı ise 95.058 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın fiyatları alışta 38.818 TL, satışta 39.093 TL'dir. Ziynet altını da değerlendirmek önemli; alış fiyatı 36.881,74 TL, satış fiyatı 37.578,35 TL'dir.

Farklı ayar bileziklerin gram fiyatları yatırımcılar için çeşitlilik sağlıyor. 14 ayar bilezik gramı 3.196,64 TL'den alınıyor, 4.300,31 TL'den satılıyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.065,22 TL, satışta 4.650 TL. 22 ayar bilezik gramı ise 5.290,03 TL alış ve 5.534,30 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte.

30 Kasım 2025 altın fiyatları yatırımcılar için önemli veriler sunuyor. Ekonomik dinamiklere bağlı olarak altın piyasasındaki hareketler devam edecektir. Piyasalardaki gelişmeleri takip etmek, altın yatırımcıları için önemli bir adım olacaktır.