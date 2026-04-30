Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar için dikkat çekici bir tablo sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla belirlenen fiyatlar, altın piyasasında önemli dalgalanmalar yaşandığını gösteriyor. Ekonomik dinamikler de bu durumu etkiliyor. Bu sabah ons altın fiyatı 4,589.54 Dolar seviyesindedir. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon da etkili olmaktadır.

Gram altın alış fiyatı 6,664.44 TL, satış fiyatı ise 6,665.24 TL’dir. Gram altın, yatırımcılar için en çok tercih edilen türlerden biridir. Çeyrek altın alış fiyatı 10,663.11 TL, satış fiyatı ise 10,897.67 TL’dir. Yarım altın fiyatları 21,259.57 TL ve 21,795.34 TL şeklindedir. Cumhuriyet altını, 43,587 TL alış ve 44,257 TL satış fiyatlarıyla öne çıkıyor. Bu değerli madenler, özel günlerde hediye olarak da tercih ediliyor.

Gremse altın alış fiyatı 107,524 TL, satış fiyatı ise 109,461 TL’dir. Ata altın alın fiyatı 44,337 TL, satış fiyatı 44,719 TL’dir. Ziynet altın fiyatları, alışta 42,652.43 TL, satışta 43,457.37 TL olarak belirtilmiştir. Bu çeşitlilik, altının çok yönlülüğünü gösterir. Yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunmaktadır.

Bilezik türlerindeki altın fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, 3,626.87 TL alış ve 4,836.42 TL satış seviyesindedir. 18 ayar bilezik gramı ise 4,635.78 TL alış ve 5,330 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6,037.91 TL alış ve 6,317.85 TL satış olarak belirlenmiştir.

30 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle takip ettiği aralıkları yansıtmaktadır.