Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Nisan Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar için çarpıcı veriler sunuyor. Ons altın fiyatı 4,589.54 Dolar seviyesine yükselirken, gram altın alış fiyatı 6,664.44 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın fiyatları 10,663.11 TL ile 10,897.67 TL arasında değişiklik gösterirken, bilezik altın fiyatları da dikkat çekiyor.

30 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar için dikkat çekici bir tablo sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla belirlenen fiyatlar, altın piyasasında önemli dalgalanmalar yaşandığını gösteriyor. Ekonomik dinamikler de bu durumu etkiliyor. Bu sabah ons altın fiyatı 4,589.54 Dolar seviyesindedir. Küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon da etkili olmaktadır.

Gram altın alış fiyatı 6,664.44 TL, satış fiyatı ise 6,665.24 TL’dir. Gram altın, yatırımcılar için en çok tercih edilen türlerden biridir. Çeyrek altın alış fiyatı 10,663.11 TL, satış fiyatı ise 10,897.67 TL’dir. Yarım altın fiyatları 21,259.57 TL ve 21,795.34 TL şeklindedir. Cumhuriyet altını, 43,587 TL alış ve 44,257 TL satış fiyatlarıyla öne çıkıyor. Bu değerli madenler, özel günlerde hediye olarak da tercih ediliyor.

Gremse altın alış fiyatı 107,524 TL, satış fiyatı ise 109,461 TL’dir. Ata altın alın fiyatı 44,337 TL, satış fiyatı 44,719 TL’dir. Ziynet altın fiyatları, alışta 42,652.43 TL, satışta 43,457.37 TL olarak belirtilmiştir. Bu çeşitlilik, altının çok yönlülüğünü gösterir. Yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunmaktadır.

Bilezik türlerindeki altın fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, 3,626.87 TL alış ve 4,836.42 TL satış seviyesindedir. 18 ayar bilezik gramı ise 4,635.78 TL alış ve 5,330 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı 6,037.91 TL alış ve 6,317.85 TL satış olarak belirlenmiştir.

30 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcıların dikkatle takip ettiği aralıkları yansıtmaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.667,07
6.668,00
% 1.17
10:18
Ons Altın / TL
207.340,21
207.394,87
% 1.15
10:33
Ons Altın / USD
4.589,16
4.589,76
% 1
10:33
Çeyrek Altın
10.667,31
10.902,18
% 1.17
10:18
Yarım Altın
21.267,96
21.804,36
% 1.17
10:18
Ziynet Altın
42.669,25
43.475,37
% 1.17
10:18
Cumhuriyet Altını
43.587,00
44.257,00
% -0.9
17:06
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Trump, UFO dosyalarının açıklanacağını duyurdu: "Çok ilginç olacak"

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

